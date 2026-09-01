PM prende foragido da Justiça durante ocorrência em Maricá

A prisão aconteceu durante o atendimento de uma ocorrência inicialmente relacionada a uma disputa envolvendo o acesso a um imóvel - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

A prisão aconteceu durante o atendimento de uma ocorrência inicialmente relacionada a uma disputa envolvendo o acesso a um imóvel - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Um homem de 54 anos, que era considerado foragido da Justiça pelo crime de homicídio, foi preso na noite dessa segunda-feira (31), na Rua Paraibuna, em Inoã, Maricá.

A prisão aconteceu durante o atendimento de uma ocorrência inicialmente relacionada a uma disputa envolvendo o acesso a um imóvel.

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Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após um homem relatar que estava sendo impedido de entrar na propriedade que pertencia ao pai dele, já falecido.

Os policiais foram até o endereço para verificar a situação e, durante a identificação das pessoas envolvidas, constataram que um dos homens tinha um mandado de prisão por homicídio em aberto.

O homem foi conduzido para a 82ª DP, onde permaneceu preso para o cumprimento do mandado.