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PM prende foragido da Justiça durante ocorrência em Maricá

Homem de 54 anos, foi localizado em Inoã na noite desta segunda-feira (31)

relogio min de leitura | Redação
A prisão aconteceu durante o atendimento de uma ocorrência inicialmente relacionada a uma disputa envolvendo o acesso a um imóvel
A prisão aconteceu durante o atendimento de uma ocorrência inicialmente relacionada a uma disputa envolvendo o acesso a um imóvel -

Um homem de 54 anos, que era considerado foragido da Justiça pelo crime de homicídio, foi preso na noite dessa segunda-feira (31), na Rua Paraibuna, em Inoã, Maricá.

A prisão aconteceu durante o atendimento de uma ocorrência inicialmente relacionada a uma disputa envolvendo o acesso a um imóvel.

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Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após um homem relatar que estava sendo impedido de entrar na propriedade que pertencia ao pai dele, já falecido.

Os policiais foram até o endereço para verificar a situação e, durante a identificação das pessoas envolvidas, constataram que um dos homens tinha um mandado de prisão por homicídio em aberto.

O homem foi conduzido para a 82ª DP, onde permaneceu preso para o cumprimento do mandado.

Tags:

foragido da justiça o Prisão

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