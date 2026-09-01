Carro pega fogo e causa complicações no trânsito em uma das principais vias de Niterói

Um automóvel pegou fogo na Avenida Ary Parreiras, em Icaraí, Niterói, na manhã desta terça-feira (1º). Ainda estão sendo investigadas as causas do incêndio.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local às 8h35, conforme relatos de testemunhas. O fogo já estava controlado. Até o momento não há informações de feridos. Motoristas e pedestres ficaram impressionados com a cena.

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As informações são de que há intenso engarrafamento na via em direção a praia de Icaraí, pois o trânsito precisou ser interrompido por alguns minutos. Os motoristas que trafegavam pela região eram orientados por operadores da NitTrans.