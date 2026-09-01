Polícia Civil prende ‘homem de guerra’ de facção do Rio Grande do Norte em Copacabana

Policiais civis da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), em ação conjunta com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, prenderam, nesta segunda-feira (31), um criminoso de alta periculosidade responsável por ataques armados durante ações de expansão territorial da facção naquele estado. O homem, considerado uma figura de importância na estrutura do grupo, foi localizado enquanto circulava pela orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Após intenso trabalho de inteligência e cruzamento de informações entre as forças de segurança, as equipes identificaram que o criminoso estaria escondido no conjunto de favelas Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, entre Copacabana e Ipanema. A partir da atuação integrada das duas polícias civis, os agentes conseguiram localizar o bandido, contra quem havia um mandado de prisão temporária pelo crime de integrar organização criminosa.

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As investigações apontaram que o homem atuava como um dos “homens de guerra” da organização e participava de ações voltadas à expansão territorial do grupo, inclusive em invasões de áreas controladas por uma facção rival. Ele se exibia em imagens com armas de guerra e roupas camufladas durante as incursões do bando. Entre novembro e dezembro de 2025, ele teria participado de uma série de ataques no Morro de Mãe Luiza, no Rio Grande do Norte, com o objetivo de assumir pontos de venda de drogas na região.