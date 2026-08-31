Carro capota na BR-101 e deixa cinco feridos em Itaboraí

Segundo a Autopista Fluminense, duas vítimas sofreram ferimentos moderados e outras três tiveram ferimentos leves - Foto: Reprodução

Segundo a Autopista Fluminense, duas vítimas sofreram ferimentos moderados e outras três tiveram ferimentos leves - Foto: Reprodução

Cinco pessoas ficaram feridas após um carro capotar na manhã desta segunda-feira (31), na BR-101, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. O acidente ocorreu por volta das 7h, na pista sentido Espírito Santo.

De acordo com a Autopista Fluminense, responsável pela administração da rodovia, duas vítimas sofreram ferimentos moderados e outras três tiveram ferimentos leves. Todas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Municipal Leal Júnior.

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Até o momento, a unidade de saúde não informou o estado de saúde dos pacientes.

Equipes dos bombeiros e da concessionária estiveram no local durante o atendimento. A causa e as circunstâncias do capotamento ainda não foram esclarecidas.

Segundo a Autopista Fluminense, o trecho não apresenta interdições ou congestionamento no momento.