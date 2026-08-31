Casos de furtos, roubos e até invasões tem causado pânico entre moradores do Laranjal, em SG

Os casos de roubos, furtos e invasões acontecem na Avenida Cardeal Arcoverde, no bairro de Laranjal, em São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

Os casos de roubos, furtos e invasões acontecem na Avenida Cardeal Arcoverde, no bairro de Laranjal, em São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

Casos de invasão e furtos têm causado pânico nos moradores da Avenida Cardeal Arcoverde, no bairro de Laranjal, em São Gonçalo. Os relatos indicam que pessoas usuárias de drogas estão invadindo as casas e furtando fios, bombas d’água e até animais de estimação.

As vítimas relatam que os suspeitos aproveitam a falta de movimentação na localidade, à margem da RJ-104, para invadir os imóveis e praticar os furtos, a qualquer hora do dia.

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“Muito dependente químico rodando na área, invadindo as casas. Já entraram até na minha casa, entraram na casa do meu outro vizinho, enfim. Eles estão invadindo as casas para roubar o que eles veem pela frente, é, seja cobre, seja passarinho, enfim. Tudo que você imaginar eles levam [...] Às vezes tem gente que tá ficando até sem energia elétrica, eles estão cortando os fios”, contou o morador Rinaldo da Silva, de 60 anos.





Imagens de câmeras de segurança registram homem invadindo uma das casas da rua Reprodução - Arquivo pessoal

Autor: Reprodução - Arquivo pessoal

De acordo com os moradores, apenas neste ano já houve cerca de 10 casos de furto de fios.

“O furto de cabo vem acontecendo com uma certa frequência e principalmente nessas casas onde os cabos ficam mais vulneráveis, que eles têm mais facilidade de acessar”, explicou o morador.





Homem é flagrado invadindo casa Reprodução - Arquivo pessoal

Autor: Reprodução - Arquivo pessoal

As invasões nas residências não têm um horário específico para acontecer. Algumas situações revelam que os criminosos entraram nas casas durante o dia, com as vítimas a poucos metros. Nem mesmo os animais de estimação estão escapando de serem alvos dos invasores, pois passarinhos têm sido levados de dentro das residências.

“Na minha casa já entraram duas vezes, não furtaram os fios, nem pertences, mas levaram um passarinho. E assim, são tão sem vergonha que eles entram como a gente em casa”, relatou a moradora Rosemary Viana, de 62 anos, moradora da área há 60 anos.

Um dos moradores tem as marcas das tentativas de furtos estampadas em seu portão de entrada e no muro da casa.

“Subiram nas telhas para pular. Quebrou uma, o camarada saltou e ocorreu. Já roubaram o hidrômetro, quando era de metal. Já tive que trocar a fechadura”, disse o morador Germano Octaviano, de 78 anos.

Morador teve que trocar fechadura do portão pois os criminosos tentaram estourar a antiga | Foto: Layla Mussi

Além das invasões e furtos dentro dos imóveis, a avenida é frequentemente palco de roubo a pedestres e motoristas. Uma moradora, que reside na área há apenas dois meses, já chegou a presenciar ao menos 10 casos.

“Anteontem o cara tava assaltando um carro aqui, o outro tava vindo, voltou de ré, subiu. Aqui é muito perigoso! Aqui nesse final então fica escuro. Aqui é demais de assalto. Eu já vi mais de 10 assaltos, de bicicleta, de moto, de carro, levando carro”, contou a moradora Beatriz Araújo, de 31 anos.

Procurada, a Polícia Militar informou que "Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), no período de janeiro a julho de 2026, o roubo de residência em todo o estado teve uma queda de 7% em comparação ao ano de 2025. A Corporação atua de forma permanente no policiamento ostensivo em todo o estado, com base em planejamento operacional orientado por indicadores de criminalidade e análises estatísticas, promovendo o emprego estratégico do efetivo e o reforço do patrulhamento em áreas com maior incidência de delitos para que os índices continuem diminuindo".

A assessoria reforçou ainda que "Denúncias e informações da população são fundamentais para direcionar as ações policiais. Qualquer atividade suspeita deve ser comunicada imediatamente pelo 190, permitindo uma resposta mais rápida das equipes de serviço".

*Sob supervisão de Renata Sena