Polícia Civil deflagra operação contra esquema de fraude na negociação de imóvel e lavagem de dinheiro

Policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) deflagraram, nesta segunda-feira (31), uma operação contra um esquema que teria utilizado um imóvel em uma negociação fraudulenta. Os agentes identificaram, ainda, uma estrutura para ocultar patrimônio e movimentar valores de origem ilícita, em uma articulação criada para dificultar o rastreamento dos bens e recursos.

A ação tem como objetivo cumprir 12 mandados de busca e apreensão contra os alvos em endereços em Botafogo, na Zona Sul; Campo Grande, na Zona Oeste; Irajá, na Zona Norte; Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; e Maricá, na Região Metropolitana.

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A investigação começou após a unidade identificar indícios de que um imóvel, que havia sido alugado, teria sido negociado de forma fraudulenta por uma mulher. Durante as apurações, os agentes identificaram, ainda, indícios de que os envolvidos teriam utilizado uma pessoa como “laranja” para ocultar patrimônio e movimentar valores de origem supostamente ilícita. A estratégia teria como objetivo dificultar a identificação da efetiva titularidade dos bens e recursos.

Com o avanço das diligências, os policiais realizaram levantamento de informações, análise das movimentações patrimoniais e cruzamento de dados relacionados aos alvos e ao imóvel. Os elementos obtidos subsidiaram a representação pelas medidas cautelares, posteriormente autorizadas pela Justiça.

Nesta segunda-feira, as equipes da 38ª DP cumprem os mandados em endereços relacionados à investigação. As buscas têm como objetivo localizar documentos, aparelhos eletrônicos, registros e outros elementos que possam contribuir para esclarecer a negociação do imóvel, a movimentação financeira e a eventual ocultação de patrimônio.