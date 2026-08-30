Policial militar morre após ser baleado durante confronto em São Pedro da Aldeia

O cabo da Polícia Militar Adriano Henrique Jardim da Silva, de 35 anos, lotado no 25°BPM (Cabo Frio), morreu após ser baleado durante um confronto armado na Praça do Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na madrugada deste domingo (31).

De acordo com informações da PM, uma equipe de busca da P/2 realizava uma ação na região quando houve o confronto. Durante a troca de tiros, a viatura da corporação foi atingida e o policial acabou sendo baleado.

O cabo foi socorrido e levado para o Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia. Ele recebeu atendimento na sala vermelha da unidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente.