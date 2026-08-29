Carro é roubado com menina de 3 anos dentro

Menina de 3 anos é resgatada pela PM dentro de carro abandonado em Vicente de Carvalho - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Menina de 3 anos é resgatada pela PM dentro de carro abandonado em Vicente de Carvalho - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Uma menina de 3 anos foi encontrada por policiais militares dentro de um carro roubado, na Rua Silva Vale, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (28). A criança estava no veículo no momento do assalto e foi levada junto pelos criminosos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Coordenadoria de Polícia de Proximidade (CPP) foram acionadas após o roubo e localizaram o carro abandonado durante uma varredura na região. A menina dormia no banco traseiro.

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Policiais patrulhavam a área do Morro do Juramento quando foram avisados de que havia um automóvel abandonado com uma criança em seu interior. Quem acionou os policiais descreveu um carro de vidros abaixados, com a menina deitada atrás, e não soube dizer em que estado ela se encontrava.

Os agentes se aproximaram e constataram que a criança estava dormindo. Momentos depois, um celular que estava dentro do veículo começou a tocar. Do outro lado da linha estava o pai da menina, que pedia que devolvessem a filha e dizia que os assaltantes poderiam ficar com o carro. Os policiais o tranquilizaram e avisaram que ela estava bem.

O pai contou que foi surpreendido durante o assalto e não teve tempo de reagir. "Levaram a nossa filha de 3 anos, mas graças a Deus a equipe conseguiu encontrar", disse Miguel Machado ao G1. Ele agradeceu aos dois sargentos que participaram da ocorrência.

O caso foi registrado na 24ª DP, em Piedade.