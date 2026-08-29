Suspeito por roubo de cargas é preso em Mesquita

Um suspeito de envolvimento em roubos de cargas foi preso no bairro Jacutinga, em Mesquita, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (28). A captura foi feita pela Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen), ligada à Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), em conjunto com a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF).

O homem, de 19 anos, estava em liberdade provisória desde julho, quando deixou o sistema prisional por decisão judicial. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Queimados, por um roubo ocorrido em março, em São João de Meriti.

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A localização do investigado foi possível após cruzamento de dados de inteligência e monitoramento, segundo as corporações. Ele possui três anotações criminais, por roubo, adulteração de sinal identificador de veículo e desobediência.

Após a adoção das medidas cabíveis na DRFC-BF, o preso ficará à disposição da Justiça em uma unidade prisional da Seppen.