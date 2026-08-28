Três são presos com armas e drogas durante ação da PM no Brejal, em São Gonçalo

Três homens foram presos pelo 7ºBPM (São Gonçalo) durante uma ação realizada nesta sexta-feira (28) na Comunidade do Brejal, no Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo. A operação tinha como objetivo a retirada de uma barricada na região.

Segundo a PM, os agentes abordaram três homens na localidade conhecida como Campo da Vasco. Durante a revista, foram encontradas uma pistola, um revólver, duas mochilas com drogas e um rádio transmissor.

Leia também

➣ Polícia apreende arma falsa, drogas e munições durante ação no Centro de Niterói

➣ Polícia Civil captura trio envolvido na morte de policial civil em Angra dos Reis

Após as prisões, outros criminosos atiraram contra os policiais, iniciando um confronto. Após a troca de tiros, os suspeitos fugiram em direção ao Morro da Viúva e não foram localizados.

Os três suspeitos foram levados para a 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado.