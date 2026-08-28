Polícia apreende arma falsa, drogas e munições durante ação no Centro de Niterói

Uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói) resultou na apreensão de um simulacro de arma, drogas e munições nesta sexta-feira (28), na Comunidade da Chácara, no Centro de Niterói.

Segundo informações oficiais da Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia encaminhada pelo Disque Denúncia sobre a prática de tráfico de drogas na comunidade. Os policiais foram até o local e realizaram patrulhamento.

Leia também

➣ Polícia Civil captura trio envolvido na morte de policial civil em Angra dos Reis

➣ Adolescente envolvido em estupro coletivo é apreendido em São João de Meriti

Durante a ação, os agentes se depararam com um grupo que estaria fazendo venda de drogas. Ao perceberem a presença da equipe policial, eles fugiram. Após buscas pela região, os agentes localizaram um simulacro de carabina de fabricação artesanal, 190 invólucros de maconha, 148 pedras de crack, 12 munições.

A ocorrência foi registrada na 76ªDP (Niterói).