Polícia Civil captura trio envolvido na morte de policial civil em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam, nesta quinta-feira (27), três criminosos envolvidos no assassinato do policial civil Elber Fares, ocorrido em agosto de 2025, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. O trio foi localizado no município, após trabalho de inteligência e diligências realizadas pela unidade.

Segundo as investigações, em 31 de agosto de 2025, o policial civil foi morto por seis criminosos que armaram uma emboscada. Ele foi executado na frente do próprio filho, ao sair de uma igreja, no bairro Balneário, em Angra dos Reis.

Um dos presos, de 44 anos, é apontado como financiador do crime e responsável por fornecer suporte bélico para a execução. O segundo, de 38 anos, monitorou a vítima, auxiliou na fuga do atirador e ocultou a arma utilizada no crime em uma área de mata. O terceiro, de 43 anos, atuou como motorista e deu suporte à fuga do executor.

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Outros dois envolvidos já haviam sido neutralizados pela 166ª DP. Em setembro de 2025, os agentes identificaram um homem apontado como autor dos disparos que mataram o policial. Em fevereiro deste ano, uma liderança do tráfico na região, apontada como mandante do crime, também foi localizada. Durante as diligências, ambos tentaram fugir e atiraram contra os policiais civis, houve confronto e ambos foram neutralizados.

As investigações continuam para localizar o sexto envolvido, apontado como recrutador e operador logístico da ação criminosa. Ele é considerado foragido.