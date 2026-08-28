Adolescente envolvido em estupro coletivo é apreendido em São João de Meriti

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti apreenderam, nesta quinta-feira (27), um adolescente envolvido no estupro coletivo de uma menina, de 13 anos, que foi submetida ao "tribunal do tráfico" do Terceiro Comando Puro. A partir do trabalho de inteligência da unidade, todos os alvos foram identificados. O menor infrator foi localizado e capturado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A apuração da Deam de São João de Meriti apontou que seis adultos – incluindo uma mulher que segurou a vítima – e um adolescente participaram do abuso. Além do menor apreendido nesta quinta-feira, três foram capturados em fevereiro e um em maio. Outro foi morto por bandidos e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga as circunstâncias dessa morte. O último envolvido consta como desaparecido.

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As investigações apontaram que a adolescente morava nas proximidades da comunidade do Trio do Ouro, explorada pelo TCP, e frequentava o local, por ter parentes lá. Ela teria sido confundida por traficantes com outra menina, que seria namorada de um criminoso do Comando Vermelho. Por conta disso, eles submeteram a jovem ao “tribunal do tráfico”, que a sentenciou ao estupro coletivo. A adolescente teria sido liberada após um dos bandidos perceber o mal-entendido. A menina sofreu lesões, que a obrigaram a procurar atendimento médico.

Imediatamente após ser comunicada, a Deam iniciou imediatamente as diligências para identificar os envolvidos. A partir do intenso trabalho investigativo da unidade, foram expedidos mandados de prisão para os criminosos e um mandado de busca e apreensão para o adolescente infrator.