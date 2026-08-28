Dispositivos eletrônicos são encontrados em bombas de combustível e posto é interditado no RJ

As quatro bombas foram interditadas, e os dispositivos encontrados serão submetidos à análise laboratorial - Foto: Divulgação

As quatro bombas foram interditadas, e os dispositivos encontrados serão submetidos à análise laboratorial - Foto: Divulgação

Uma ação conjunta da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON), PROCON-RJ, Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (IPEM-RJ), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e Comando de Policiamento Ambiental (CPAM) encontrou dispositivos eletrônicos em quatro bombas de combustível de um posto localizado em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio.

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Os equipamentos foram encontrados nas bombas identificadas como 1, 2, 3 e 4 e apresentaram indícios de possível interferência no volume de combustível registrado pela bomba e efetivamente entregue ao consumidor. Caso confirmada, a irregularidade poderia resultar em prejuízo financeiro aos clientes.

As quatro bombas foram interditadas, e os dispositivos encontrados serão submetidos à análise laboratorial para verificar se houve interferência no abastecimento e confirmar ou descartar a hipótese de fraude.

Além das quatro bombas, o estabelecimento também foi interditado durante a fiscalização, em razão das irregularidades identificadas.

A fiscalização apura possíveis práticas que possam ter causado prejuízo financeiro aos consumidores, além do descumprimento das normas que regulamentam a comercialização de combustíveis. Os resultados das análises técnicas deverão subsidiar as medidas cabíveis.