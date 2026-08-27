Comissão de Curativos atua na recuperação de pacientes em hospitais estaduais de São Gonçalo e Itaboraí

No HEAT, os atendimentos começam nos ambulatórios de pós-operatório, onde dezenas de pacientes passam diariamente pelos procedimentos - Foto: Divulgação

No HEAT, os atendimentos começam nos ambulatórios de pós-operatório, onde dezenas de pacientes passam diariamente pelos procedimentos - Foto: Divulgação

A Comissão Especial de Curativos dos Hospitais Estaduais Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, e João Batista Cáffaro, em Itaboraí, tem feito a diferença no tratamento de pacientes com feridas complexas, crônicas e até de difícil solução internados nas unidades de saúde. O procedimento, realizado por enfermeiros e técnicos em enfermagem capacitados, garante a proteção da ferida, prevenção de infecção e facilitação do processo de cicatrização.

O trabalho é realizado por enfermeiros e técnicos em enfermagem capacitados. Os profissionais atendem pacientes com feridas de origem vascular, diabética, além de lesões provocadas por queimaduras, cirurgias e traumas.

No HEAT, os atendimentos começam nos ambulatórios de pós-operatório, onde dezenas de pacientes passam diariamente pelos procedimentos. A equipe também percorre enfermarias e CTIs para atender pessoas internadas.

Entre os materiais utilizados estão álcool, soro fisiológico, pomadas, gaze, algodão, tesouras, pinças, bisturis, luvas e esparadrapos.

De acordo com os profissionais, a gravidade da ferida varia conforme as estruturas atingidas. Lesões superficiais afetam estruturas externas, enquanto casos mais graves podem envolver vasos sanguíneos, músculos, nervos, fáscias, tendões, ligamentos ou ossos.

“O curativo tem a finalidade de promover a rápida cicatrização e prevenir a contaminação e infecções. Atendemos todos os tipos de ferimentos, dos mais graves aos mais simples”, afirma a equipe do HEAT.

Cerca de 120 procedimentos por dia

O HEAT realiza aproximadamente 120 curativos e procedimentos diariamente nos consultórios de pós-operatório, enfermarias clínicas e cirúrgicas e nos leitos dos CTIs adulto e pediátrico.

O atendimento conta com a participação de uma equipe multiprofissional, em parceria com cirurgiões, clínicos gerais, nutricionistas, farmacêuticos e profissionais especializados da área de enfermagem.

Entre os pacientes atendidos está a escritora Roseana Murray, que foi atacada por três cães da raça pitbull em abril de 2024, enquanto caminhava em Saquarema. Ela perdeu o braço direito e parte da orelha.

Roseana destacou o atendimento recebido pela Comissão de Curativos do hospital.

“A equipe de profissionais é maravilhosa. Eu agradeço imensamente a Comissão de Curativos do HEAT. Elas fizeram um trabalho de aranhas douradas sobre a minha pele. A Comissão trabalha com delicadeza, precisão e um cuidado minucioso”, declarou a escritora.

No Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí, os profissionais se revezam entre as enfermarias e o CTI. A unidade realiza cerca de 50 curativos e procedimentos por dia.

Segundo a equipe, o atendimento considera as características de cada lesão e busca oferecer um tratamento individualizado aos pacientes.

“A Comissão de Curativos agrega humanização ao processo hospitalar. Realizamos um tratamento diferenciado para cada tipo de lesão e com resultados cada vez mais evidentes pela melhoria da qualidade de vida do paciente”, afirma a equipe do hospital.