Disque Denúncia busca informações sobre o quinto participante no linchamento de ciclista em Copacabana

O Disque Denúncia divulga um cartaz para ajudar nas investigações da 12ª DP (Copacabana), buscando informações que levem à identificação e captura de Wellington Luiz Santos de Souza, um dos implicados no linchamento e na subsequente morte do ciclista Cláudio Rafael Landeiro, que ocorreu na madrugada de 12 de agosto, após ter sido injustamente acusado de roubar uma bicicleta. O ciclista recebeu 63 golpes, conforme as investigações, e faleceu horas depois no hospital devido a hemorragia interna e traumatismo craniano. Ele já é considerado foragido da Justiça.

De acordo com a polícia, Wellington é o homem que é visto dando chutes na cabeça da vítima, que foi linchada após a falsa acusação de roubo de uma bicicleta. Conforme relatos de testemunhas, o acusado teria se aproximado e perguntado aos entregadores se a vítima era um “ladrão”. Após receber a confirmação, ele chutou a cabeça de Cláudio Rafael e exclamou: “Ladrão tem que morrer mesmo”.

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Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que o acusado saiu de um carro, atravessou a rua e se juntou ao grupo que espancou Cláudio Rafael. Logo após, ele retornou ao veículo e se retirou do local. Até o presente momento, quatro indivíduos envolvidos no crime foram detidos: os seguranças Davi Santos Machado e Jorge Luis Ricardo Dias, e os entregadores Ailton José da Silva e Felipe Eduardo dos Santos Silva. Todos enfrentam acusações de homicídio triplamente qualificado.

Um mandado de prisão foi emitido contra Wellington Luiz Santos de Souza pelo plantão judiciário, que trata-se de uma prisão temporária, pelo crime de homicídio qualificado. O Disque Denúncia pede que qualquer um que tenha informações sobre a localização de foragidos da Justiça entre em contato pelos seguintes canais:

Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177,

WhatsApp Anonimizado /DD: (021) – 2253-1177 (uma técnica de processamento de dados que remove ou altera informações que possam identificar uma pessoa), e pelo Aplicativo: Disque Denúncia RJ.

O anonimato é garantido.