Polícias Civil e Militar prendem principal ‘puxador de guerra’ do CV

Policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias), 60ª DP (Campos Elíseos) e 66ª DP (Piabetá), em uma ação conjunta com policiais militares, prenderam, nesta quinta-feira (27/08), um criminoso apontado como um dos principais “puxadores de guerra” do Comando Vermelho na região de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, envolvido com diversos ataques armados orquestrados pela facção criminosa. Ele foi capturado no Complexo da Mangueirinha, na mesma localidade.

Em uma ação com o objetivo de coibir ações criminosas na região, agentes flagraram o criminoso trafegando em via pública e deram ordem de parada. Ao perceber a aproximação policial, o homem efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe, que revidou a agressão. Neste momento, foi realizado um cerco tático e, após uma breve perseguição, os policiais capturaram o traficante. Na posse do homem, foram apreendidos uma pistola, carregadores e uma granada. Conforme apurado, o bandido estava deixando a comunidade com objetivo de orquestrar um ataque armado.

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De acordo com as investigações, o homem é um dos principais “puxadores de guerra” do Comando Vermelho na região, atuando diretamente em ataques armados com objetivo de expandir o território da facção criminosa. Ainda conforme apurado, ele está diretamente envolvido em disputas territoriais e homicídios cometidos em Duque de Caxias.

O criminoso foi preso por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte de artefato explosivo. Segundo os agentes, ele possui passagens criminais por homicídio qualificado, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo.