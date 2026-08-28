Madu, DK e Pelé Milflows lançam 'Coisas do Coração', gravado na Praia de Charitas, Niterói

Niterói e São Gonçalo estão no centro de “Coisas do Coração”, novo rap acústico da gravadora 1Kilo. A faixa reúne Madu, DK e Pelé Milflows, artistas da região, e chega às plataformas de áudio nesta sexta-feira, 28 de agosto. O lançamento também ganha videoclipe gravado na Praia de Charitas, em Niterói, levando as belezas da cidade para as imagens do projeto.

Com sede em Niterói, a 1Kilo completa 10 anos em 2026 mantendo uma relação próxima com a cena musical local. Ao longo dessa trajetória, a gravadora vem abrindo espaço para artistas de Niterói e São Gonçalo, apostando em novos nomes e ajudando a projetar talentos da região para o cenário nacional.

“Coisas do Coração” é mais um encontro que nasce dessa conexão. Madu, de São Gonçalo, tem 22 anos e é uma das novas vozes descobertas pela gravadora. A cantora e compositora integra o Studio Rec, projeto da 1Kilo voltado para novos talentos, e ganha destaque no single com seu timbre delicado e envolvente, conduzindo boa parte da música.

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Também integrante do Studio Rec, DK é de Niterói e vem conquistando espaço com sua versatilidade, voz marcante e identidade própria. O artista já soma mais de 290 mil seguidores no Instagram.

Pelé Milflows, um dos nomes que ajudam a reforçar a região como berço do rap nacional, completa o trio com a experiência de quem coleciona hits do rap acústico e faz parte da trajetória de sucesso da 1Kilo.

“Coisas do Coração” fala sobre aquele amor que chega de repente, atravessa barreiras e muda o rumo de uma história. Gravado na Praia de Charitas, o videoclipe aproveita o cenário de Niterói para a história romântica da música. Com um conceito e estética vintage, as imagens destacam a beleza natural do local, que faz parte de tantas outras paisagens da cidade.

Single “Coisas do Coração” - Madu, DK, Pelé Milflows, 1Kilo

Ouça aqui: https://ada.lnk.to/CoisasdoCoracaoAcustico1Kilo

Assista aqui (28/08, a partir de 18h30):

https://www.youtube.com/channel/UC4MBNNxjyabOfYxKC1whveg

Acompanhe os artistas:

Madu: https://www.instagram.com/maduflorexx/

DK: https://www.instagram.com/dking.of.gang/

Pelé Milflows: https://www.instagram.com/pele.milflows/