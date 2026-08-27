Niterói oferece tratamento gratuito a quem quer parar de fumar

Em Niterói, a pessoa que deseja parar de fumar pode procurar uma unidade de saúde para encaminhamento ao Grupo de Tabagismo - Foto: Divulgação

Em Niterói, a pessoa que deseja parar de fumar pode procurar uma unidade de saúde para encaminhamento ao Grupo de Tabagismo - Foto: Divulgação

Após mais de duas décadas de tabagismo, pacientes acompanhados pela rede municipal de Saúde de Niterói estão conseguindo abandonar o cigarro. Dados de duas unidades que oferecem o Programa de Controle do Tabagismo mostram que, na Policlínica Regional Sérgio Arouca, 83,3% dos participantes analisados fumavam há mais de 20 anos. Já na Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella, esse percentual foi de 62,5%. Apesar do longo histórico de tabagismo e do elevado grau de dependência de nicotina entre parte significativa dos pacientes, as duas unidades registraram participantes que deixaram de fumar ao longo do acompanhamento.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destaca que o tratamento profissional é fundamental, principalmente para pessoas que convivem com o cigarro há décadas.

“Parar de fumar é uma decisão que traz benefícios importantes para a saúde e para a qualidade de vida, mas sabemos que esse processo nem sempre é simples. Os dados mostram que muitas pessoas chegam ao programa depois de décadas de tabagismo e com um grau importante de dependência. Por isso, ter profissionais preparados para apoiar cada etapa desse processo faz diferença”, afirma Ilza Fellows.

Leia também

➣ Circuito Sesc de Corridas abre inscrições para prova em Niterói

➣ Rodrigo Neves recebe Ordem do Mérito Comercial Estácio de Sá

Os resultados ganham destaque no Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado em 29 de agosto. Em Niterói, quem deseja parar de fumar conta com o apoio do Programa de Controle do Tabagismo, da Secretaria Municipal de Saúde, que oferece tratamento gratuito aos usuários da rede.

Aos 73 anos, Ivanilda Bianchine encontrou no tratamento oferecido pela Policlínica Regional Sérgio Arouca o apoio que precisava para abandonar o cigarro. Há três anos e sete meses sem fumar, ela conta que a mudança trouxe benefícios para a saúde, para o bolso e, principalmente, para a qualidade de vida. O dinheiro que antes era gasto com cigarros passou a ser guardado diariamente em um cofrinho e hoje ajuda a custear atividades de lazer e bem-estar.

“Consegui parar de fumar com a ajuda do posto de saúde Sérgio Arouca. Com o dinheiro que gastava com cigarro, comprei um cofrinho e, todos os dias, depositava o valor que gastaria. Hoje, com esse dinheiro, pago meu pilates, faço minhas viagens e sou feliz demais da vida. Quem parar de fumar, junte seu dinheirinho para poder viver mais e viver melhor, assim como eu vivo”, conta Ivanilda.

Na Policlínica Regional Sérgio Arouca, 24 pessoas iniciaram o tratamento entre janeiro e abril de 2026. Além dos 83,3% que fumavam há mais de 20 anos, metade apresentava dependência elevada ou muito elevada de nicotina. Na quarta sessão, 14 participantes estavam sem fumar, o equivalente a 58,3% de todos os que iniciaram o tratamento e a 82,4% daqueles que chegaram a essa etapa. Entre os seis pacientes que chegaram ao sexto mês de acompanhamento, cinco permaneciam sem fumar.

Na Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella, oito pessoas iniciaram o tratamento em janeiro deste ano. Entre elas, 62,5% fumavam há mais de 20 anos e 87,5% apresentavam dependência elevada ou muito elevada de nicotina. Na quarta sessão, seis participantes estavam sem fumar, representando 75% do grupo inicial. Considerando apenas os sete pacientes que chegaram a essa etapa, o índice de abstinência foi de 85,7%.

Nas duas unidades, os dados também revelam um perfil marcado pela presença de outras condições de saúde. Hipertensão, diabetes, questões relacionadas à saúde mental e doenças respiratórias estão entre as condições registradas entre os participantes. Pessoas com 60 anos ou mais representam 58,3% dos participantes da Policlínica Sérgio Arouca e 50% dos atendidos no grupo analisado do Barreto.

O tratamento inclui avaliação individual, acompanhamento por profissionais de saúde, abordagem cognitivo-comportamental e, quando indicado, tratamento medicamentoso. O adesivo de nicotina está entre os recursos utilizados para auxiliar os participantes no processo de cessação do tabagismo.

Em Niterói, a pessoa que deseja parar de fumar pode procurar uma unidade de saúde para encaminhamento ao Grupo de Tabagismo.

Unidades do Programa de Controle do Tabagismo

UBS Piratininga - Rua Doutor Marcolino Gomes Candau, nº 111

UBS Engenhoca - Rua Vereador José Vicente Sobrinho, nº 724 – Engenhoca

UBS Largo da Batalha - Rua Reverendo Armando Ferreira, nº 30 – Largo da Batalha

UBS Fonseca - Segunda manhã - Rua Desembargador Lima Castro, nº 238 – Fonseca

UBS Barreto - Terça tarde - Rua Doutor Luiz Palmier, nº 726 – Barreto

UBS Centro - Rua Visconde do Uruguai, nº 531 – 3º e 4º andares – Centro

UBS Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré, s/n – Engenho do Mato

Policlínica Carlos Antônio da Silva - Rua Visc. de Sepetiba, 987 - Centro

Policlínica Sérgio Arouca - Praça Vital Brazil s/nº – Santa Rosa