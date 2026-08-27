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Batalhão da Polícia Militar de São Gonçalo (7ºBPM) comemora 102 anos de história

Solenidade aconteceu na sede do batalhão e reuniu policiais e convidados nesta quinta-feira (27)

relogio min de leitura | Redação
Comandante Bruno Schorcht (esquerda) esteve presente no evento em comemoração ao batalhão que comanda atualmente
Comandante Bruno Schorcht (esquerda) esteve presente no evento em comemoração ao batalhão que comanda atualmente -

O 7º BPM (São Gonçalo) comemorou 102 anos de criação da unidade nesta quinta-feira (27). A solenidade aconteceu ao meio-dia, na sede do batalhão, no Alcântara, e reuniu policiais militares e convidados.

Realizada a convite do comandante do 7º BPM, Cel PM Bruno Schorcht, a cerimônia celebrou a trajetória da unidade, que completa mais de um século de história. O convite para a solenidade destacou os 102 anos de “história, tradição e compromisso com a sociedade fluminense”.

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A comemoração marca mais um aniversário do batalhão, que integra a história da segurança pública de São Gonçalo ao longo de mais de um século.

Prefeito de São Gonçalo e PM reformado, Capitão Nelson, prestigiou a celebração da unidade
Prefeito de São Gonçalo e PM reformado, Capitão Nelson, prestigiou a celebração da unidade |  Foto: Divulgação

Antes único batalhão de policiamento ostensivo na cidade, agora o 7ºBPM ganhou o reforço do 1ºBPM (Venda da Cruz), que passou a dividir a área de policiamento na cidade de São Gonçalo.

Imagem ilustrativa da imagem Batalhão da Polícia Militar de São Gonçalo (7ºBPM) comemora 102 anos de história

Tags:

Polícia Militar São Gonçalo Segurança Pública

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