Batalhão da Polícia Militar de São Gonçalo (7ºBPM) comemora 102 anos de história
Solenidade aconteceu na sede do batalhão e reuniu policiais e convidados nesta quinta-feira (27)
O 7º BPM (São Gonçalo) comemorou 102 anos de criação da unidade nesta quinta-feira (27). A solenidade aconteceu ao meio-dia, na sede do batalhão, no Alcântara, e reuniu policiais militares e convidados.
Realizada a convite do comandante do 7º BPM, Cel PM Bruno Schorcht, a cerimônia celebrou a trajetória da unidade, que completa mais de um século de história. O convite para a solenidade destacou os 102 anos de “história, tradição e compromisso com a sociedade fluminense”.
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A comemoração marca mais um aniversário do batalhão, que integra a história da segurança pública de São Gonçalo ao longo de mais de um século.
Antes único batalhão de policiamento ostensivo na cidade, agora o 7ºBPM ganhou o reforço do 1ºBPM (Venda da Cruz), que passou a dividir a área de policiamento na cidade de São Gonçalo.