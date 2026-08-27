Batalhão da Polícia Militar de São Gonçalo (7ºBPM) comemora 102 anos de história

Comandante Bruno Schorcht (esquerda) esteve presente no evento em comemoração ao batalhão que comanda atualmente - Foto: Divulgação

Comandante Bruno Schorcht (esquerda) esteve presente no evento em comemoração ao batalhão que comanda atualmente - Foto: Divulgação

O 7º BPM (São Gonçalo) comemorou 102 anos de criação da unidade nesta quinta-feira (27). A solenidade aconteceu ao meio-dia, na sede do batalhão, no Alcântara, e reuniu policiais militares e convidados.

Realizada a convite do comandante do 7º BPM, Cel PM Bruno Schorcht, a cerimônia celebrou a trajetória da unidade, que completa mais de um século de história. O convite para a solenidade destacou os 102 anos de “história, tradição e compromisso com a sociedade fluminense”.

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A comemoração marca mais um aniversário do batalhão, que integra a história da segurança pública de São Gonçalo ao longo de mais de um século.

Prefeito de São Gonçalo e PM reformado, Capitão Nelson, prestigiou a celebração da unidade | Foto: Divulgação

Antes único batalhão de policiamento ostensivo na cidade, agora o 7ºBPM ganhou o reforço do 1ºBPM (Venda da Cruz), que passou a dividir a área de policiamento na cidade de São Gonçalo.