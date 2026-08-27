Tentativa de roubo de carga na BR-101 termina com dois suspeitos mortos no Salgueiro

Uma tentativa de roubo de carga na Rodovia BR-101, próximo aos 308 km, no Salgueiro, deixou dois suspeitos mortos e um ferido após confronto com a Polícia Militar nessa quarta-feira (26).

Segundo informações, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz), foram informados sobre uma tentativa de roubo de cargas na BR-101 e quando chegaram ao local, foram recebidos a tiros por criminosos que estavam no interior da comunidade do Salgueiro, o que resultou em confronto.

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Após o fim da troca de tiros, os policiais encontraram os criminosos feridos no chão. Eles foram socorridos para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas dois, um homem de 25 anos e outros de 30, não resistiram aos ferimentos.

Através de nota oficial, a Polícia Civil confirmou a dinâmica da operação e informou que os militares apreenderam um fuzil calibre 5.56, uma pistola calibre de 9 mm, uma artefato explosivo, além de um rádio transmissor e drogas.