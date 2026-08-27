Homem é encontrado morto com marcas de tiros no Colubandê, em São Gonçalo
Vítima foi encontrada na Rua Moreira Castelo; agentes da DHNSG investigam o caso
Um homem foi encontrado morto com ferimentos de arma de fogo, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, na tarde desta quarta-feira (26). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).
Policiais militares do 1º BPM (Venda da Cruz) foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio na Rua Moreira Castelo, no Colubandê. Ao chegarem ao local, encontraram o homem já sem vida e com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.
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O local onde o homem foi encontrado foi preservado pelos militares até a chegada da equipe responsável pela perícia. Ainda não há informações sobre a motivação ou a autoria do crime.