Rock in Rio: Linha 1 do VLT funcionará 24 horas nos dias de festival

O VLT Carioca terá operação especial durante os dias de Rock in Rio - Foto: Divulgação

O VLT Carioca terá operação especial durante os dias de Rock in Rio - Foto: Divulgação

O VLT Carioca terá operação especial durante os dias de Rock in Rio para facilitar o deslocamento de cariocas e turistas após os shows. A Linha 1 (Terminal Gentileza x Santos Dumont) funcionará 24 horas nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, com um serviço expresso entre 23h e 5h.

Nesse período, os trens circularão com intervalos de 60 minutos, com embarque e desembarque no Terminal Gentileza e nas estações Rodoviária, Cordeiro da Graça, Carioca, Cinelândia e Santos Dumont. A partir das 5h, a Linha 1 retoma a operação regular, com atendimento em todas as paradas do trajeto. As demais linhas do VLT funcionarão normalmente, das 5h às 23h.

A operação especial tem como objetivo facilitar o retorno do público do festival, especialmente para passageiros que utilizarem o metrô, com integração com o VLT nas estações Carioca e Cinelândia, e para aqueles com destino à região portuária, Rodoviária do Rio, Terminal Gentileza (que oferece conexão com ônibus e BRT) e Aeroporto Santos Dumont. As equipes de atendimento também serão reforçadas durante a operação.

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Acesso e pagamento

A tarifa do VLT Carioca é de R$ 5. O pagamento pode ser realizado com o cartão digital Jaé, disponível no aplicativo, ou com o cartão físico, adquirido nas máquinas de autoatendimento instaladas no Terminal Gentileza, nas paradas e estações.

O embarque é realizado após a validação da passagem dentro dos trens. Basta aproximar o cartão físico ou virtual dos validadores localizados próximos às portas das composições.

Também é possível pagar a passagem via Pix. Para isso, o passageiro deve selecionar a opção “Pagar com Pix” na tela do validador. Em seguida, será exibido um QR Code, com validade de 60 segundos, que deverá ser escaneado pelo aplicativo da instituição financeira para concluir a transação.

Após o pagamento, é importante que o passageiro mantenha o comprovante da operação e um documento de identidade durante toda a viagem, para apresentação à equipe de fiscalização, se solicitado.

Serviço

Linha 1 – Terminal Gentileza x Santos Dumont

Dias: 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro

Horário da operação especial: das 23h às 5h

Estações de embarque e desembarque: Terminal Gentileza, Rodoviária, Cordeiro da Graça, Carioca, Cinelândia e Santos Dumont.

A partir das 5h: operação regular, com embarque e desembarque em todas as estações da Linha 1.

Demais linhas: funcionamento normal, das 5h às 23h.