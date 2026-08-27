Ação conjunta da PM e da Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas em comunidade de Niterói

Dois homens foram presos com farta quantidade de entorpecentes por policiais militares do 12º BPM (Niterói), na comunidade Boa Vista, em Niterói, nesta quarta-feira (26). Um jovem se feriu durante a ação policial e precisou ser socorrido ao HEAL, no Fonseca.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam uma operação em parceria com policiais civis da 76ª DP (Centro), na Rua Indígena, quando parte da equipe foi em direção a uma escadaria da localidade e encontrou os suspeitos, de 37 e 35 anos, tentando fugir.

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Após a abordagem, os homens foram presos e uma farta quantidade de entorpecentes foi apreendida: 74 papelotes de cocaína, 39 invólucros de maconha, 30 pedras de crack e 24 embalagens de skank, além de três rádios transmissores e R$ 40 em espécie.





As drogas e os suspeitos foram encaminhados à 76ª DP (Centro) Divulgação

Autor: Divulgação

A outra parte da equipe realizava buscas na região quando abordou um jovem de 18 anos. O rapaz disse que fugiu após perceber a presença dos policiais e, por isso, acabou se ferindo. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, onde recebeu atendimento.

Após o jovem receber atendimento médico, os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à 76ª DP (Centro), onde os dois homens foram presos. O rapaz foi ouvido e liberado.