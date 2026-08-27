Homem é preso com drogas e granada em Niterói

Material apreendido pelos agentes durante a operação - Foto: Divulgação/ PMERJ

Material apreendido pelos agentes durante a operação - Foto: Divulgação/ PMERJ

Um suspeito foi preso durante uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas na comunidade Nova Brasília, na Engenhoca, em Niterói, nesta quarta-feira (26).

Segundo a PM, agentes do 12º BPM (Niterói), realizaram uma operação na região após informações do Disque Denúncia sobre a atuação de criminosos e a obstrução de vias públicas.

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Durante a ação, os suspeitos fugiram ao perceber a presença dos policiais. Após buscas pela comunidade, um homem foi detido.

Na ocorrência, foram apreendidos 420 cápsulas de cocaína, 120 embalagens de maconha, uma granada, um simulacro de pistola e oito rádios comunicadores.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado.