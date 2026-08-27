457 mil pessoas vivem em áreas dominadas pelo TCP no Grande Rio

Ao menos 457 mil pessoas vivem em áreas sob domínio do Terceiro Comando Puro (TCP) na região metropolitana do Rio de Janeiro, segundo o Mapa Histórico dos Grupos Armados, produzido pelo Instituto Fogo Cruzado em parceria com o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (GENI/UFF). A facção é hoje o terceiro maior grupo armado em extensão territorial no Grande Rio, atrás do Comando Vermelho (CV) e das milícias, e responde por 8,05% das áreas controladas ou influenciadas por grupos armados.

O Complexo de Israel, na Zona Norte da capital fluminense, é um dos principais pontos de domínio do TCP e já contabiliza 19 tiroteios em 2026, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. Na segunda-feira (24), uma operação policial na região provocou um intenso tiroteio e fez com que a Linha Vermelha e a Avenida Brasil fossem interditadas. Quatro caminhões chegaram a ser incendiados nas pistas da Avenida Brasil, e 20 linhas de ônibus sofreram desvios. Desde sexta-feira (21), a região está sob ocupação da Polícia Militar por tempo indeterminado.

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O crescimento do TCP

A expansão do TCP ganhou força a partir de 2018 e, em 2024, a facção ampliou em 75,7% seu domínio territorial. Entre 2007 e 2018, a facção ampliou seu domínio em 22,7%.

O avanço do TCP se deu a partir da ocupação de territórios deixados por outros grupos armados. Na Baixada Fluminense, a facção ampliou sua presença especialmente em áreas onde o Amigos dos Amigos (ADA) perdeu espaço. A partir de 2020, com a crise das milícias, o TCP também avançou sobre territórios anteriormente controlados por esses grupos na Zona Oeste. Na Zona Norte, a expansão do TCP contribuiu para transformar a região em uma das áreas mais disputadas por grupos armados.

O Mapa Histórico dos Grupos Armados mostra que, quando um grupo perde o controle de determinada área, seja por prisão de uma liderança, disputa sucessória ou ação do Ministério Público, outro grupo tende a ocupar o espaço deixado. Essas substituições, no entanto, não significaram redução do domínio armado, já que entre 2007 e 2024, a área sob controle de grupos armados na região metropolitana cresceu 130,4%.

“O crescimento do TCP expõe o limite de uma política de segurança baseada apenas em operações policiais em favelas. Durante a gestão Cláudio Castro, os grupos armados não deixaram de avançar e o Mapa Histórico dos Grupos Armados mostra isso. Em 2026, o eleitor precisa cobrar dos candidatos não apenas discursos de combate ao crime, mas metas concretas para reduzir o poder territorial das facções e das milícias e impedir que a população continue submetida à violência armada como acontece no Complexo de Israel”, avalia Carlos Nhanga, coordenador regional do Instituto Fogo Cruzado no Rio de Janeiro.