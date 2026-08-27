Foragido condenado por homicídio e roubo é recapturado em São Gonçalo

Militares do 7º BPM (São Gonçalo), do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), por meio de atividades de inteligência e informações recebidas da Central Disque Denúncia (2553-1177), conseguiram recapturar na Rua Tiago Cardoso, no bairro Raul Veiga, esquina com a Rua Joaquim Laranjeiras, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o foragido Thiago Patrick Domingos Gaspar, conhecido como “Bernardo”, de 29 anos.

Com base nas informações recebidas, os policiais foram até o bairro Raul Veiga e foram informados pela Sala de Operações do 7º BPM de que, por meio de um sistema de monitoramento com tecnologia de reconhecimento facial, foi detectado um indivíduo, na Rua Silvio Romero, bairro Alcântara, que possuía as características da denúncia e que estava cadastrado como evadido do sistema penitenciário, possuindo um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) para sua recaptura, devido a crimes como Homicídio Qualificado, Destruição, Subtração ou Ocultação de Cadáver, Associação para Produção e Tráfico de Drogas e Roubo. Os policiais intensificaram o patrulhamento nas proximidades, conseguiram localizar o suspeito na Rua Tiago Cardoso, esquina com a Rua Joaquim Laranjeiras.

Durante a abordagem policial, após sua identificação, Thiago declarou espontaneamente aos agentes que estava evadido do sistema prisional; essa informação foi registrada como declaração do próprio indivíduo, referente ao benefício recebido na modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL) no Indulto do Dia das Crianças, no qual, após sua saída, não retornou à unidade prisional.

“Thiago”, foi preso em 15 de maio de 2017, por policiais do 35ºBPM (Itaboraí), com um veículo roubado no bairro Apolo II, em Itaboraí. Ao abordarem o Renault Duster preto, Thiago, então com 20 anos, demorou a sair do carro, mas acabou se entregando. Dentro do veículo, foram encontrados um revólver calibre 38 e diversos celulares, além de equipamentos de fisioterapia. Na delegacia, a vítima do roubo reconheceu o suspeito como autor do crime, que foi registrado na 71ª DP (Itaboraí), onde ele foi autuado por roubo.

Entretanto, em um processo que tramitava na Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dois anos antes de sua prisão, no dia 17 de novembro de 2015, por volta das 15h30, no Bairro Jardim Marambaia, onde havia um ponto de tráfico de drogas, Thiago, em colaboração com outros comparsas, por um motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, matou A.S., conhecido como "Cuíca", com disparos de arma de fogo, causando lesões que resultaram em sua morte.

A vítima teria furtado o celular da sobrinha de Thiago, que na época ocupava a função de chefe do tráfico no local. Ele ordenou que a sobrinha chamasse a vítima para conversarem. No local, a vítima não aceitou a acusação de furto, iniciando uma discussão acalorada, desafiando Thiago. Diante disso, ele e dois comparsas agrediram a vítima e, em seguida, enquanto a tinham subjugada, dispararam contra ela, levando à sua morte. Após o crime, transportaram o corpo da vítima até a Rua Arnóbio Almeida, no Bairro Jardim Marambaia, onde o jogaram em um valão, ocultando o cadáver. A condenação por esse crime ocorreu em 2022, quando ele já estava preso pelo crime de roubo praticado em 2017.

Leia também:

Com um a menos, Vasco vence o Vitória e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil

Dona de Habib’s e Ragazzo entra em recuperação judicial





Em razão desses acontecimentos, Thiago foi levado à 74ª DP (Alcântara), onde seu mandado de prisão foi confirmado; depois, ele foi encaminhado para uma unidade prisional da SEPPEN RJ, onde ficará sob custódia à disposição da Justiça, cumprindo uma pena de 21 anos, dos quais já cumpriu 8, restando 13 anos a serem cumpridos por conta dos crimes mencionados.

O Disque Denúncia solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre a localização de foragidos da Justiça entre em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado /DD: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido.