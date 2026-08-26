Homem é morto a tiros em plena luz do dia no Recreio

Um homem teria saído da região conhecida como Canal das Taxas, caminhado em direção à vítima e efetuado diversos disparos - Foto: Divulgação

Um homem teria saído da região conhecida como Canal das Taxas, caminhado em direção à vítima e efetuado diversos disparos - Foto: Divulgação

Um homem identificado, de 28 anos, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (26), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. A vítima foi encontrada caída com ferimentos provocados por disparos no tórax e no braço.

Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados por volta das 15h, após pedestres relatarem a ocorrência de um homicídio. O Corpo de Bombeiros também foi chamado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

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Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu próximo a uma loja de materiais de construção. Um homem teria saído da região conhecida como Canal das Taxas, caminhado em direção à vítima e efetuado diversos disparos. Imagens que circulam nas redes sociais registraram o momento do crime, ocorrido à luz do dia.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiram a investigação. A vítima possuía duas anotações criminais por tráfico de drogas e havia cumprido pena no sistema prisional, sendo libertado em novembro de 2023.