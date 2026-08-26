PF prende segurança de vereador
Ação do Grupo de Capturas da PF resultou na prisão de homem com mandado de prisão definitiva em aberto
Polícia Federal prendeu um homem foragido da Justiça pelos crimes de roubo, extorsão, receptação e porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na noite da última terça-feira(25).
Após levantamentos de inteligência e troca de informações, o Grupo de Capturas da PF de Nova Iguaçu e de Macaé (GCAPs) efetuaram a prisão do homem de 46 anos em razão de condenação transitada em julgado na 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias – TJ/RJ.
Segundo apurações, o preso exercia a função de segurança de um vereador na Câmara Municipal e possuía nomeação na Prefeitura de São João de Meriti, mesmo com mandado de prisão definitiva em aberto.
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Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado para a Delegacia da PF em Nova Iguaçu e, posteriormente, ao sistema prisional do estado do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça.