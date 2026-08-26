PF prende segurança de vereador

Polícia Federal prendeu um homem foragido da Justiça pelos crimes de roubo, extorsão, receptação e porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na noite da última terça-feira(25).

Após levantamentos de inteligência e troca de informações, o Grupo de Capturas da PF de Nova Iguaçu e de Macaé (GCAPs) efetuaram a prisão do homem de 46 anos em razão de condenação transitada em julgado na 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias – TJ/RJ.

Segundo apurações, o preso exercia a função de segurança de um vereador na Câmara Municipal e possuía nomeação na Prefeitura de São João de Meriti, mesmo com mandado de prisão definitiva em aberto.

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Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado para a Delegacia da PF em Nova Iguaçu e, posteriormente, ao sistema prisional do estado do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça.