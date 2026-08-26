Foragido da Justiça é recapturado pela PM em São Gonçalo

Um homem de 29 anos, foragido do sistema prisional, foi recapturado por policiais do 7º BPM (São Gonçalo), na tarde desta quarta-feira (26), no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo.

A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência da Polícia Militar, com informações encaminhadas pelo Disque Denúncia. Segundo a corporação, o suspeito foi localizado na Rua Tiago Cardoso, na esquina com a Rua Joaquim Laranjeiras.

De acordo com a PM, o 7º BPM recebeu um alerta de um sistema de monitoramento com tecnologia de reconhecimento facial. A ferramenta identificou, na Rua Silvio Romero, no bairro Alcântara, um homem com características semelhantes às informações recebidas e que estaria cadastrado como foragido.

Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) para recaptura.

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Após o alerta, os policiais intensificaram o patrulhamento na região e conseguiram localizar o suspeito no Raul Veiga. Durante a abordagem, ele foi identificado e, segundo o registro policial, declarou aos agentes que estava evadido do sistema prisional.

Ainda de acordo com a PM, o homem havia recebido o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), no período do Indulto do Dia das Crianças, mas não retornou à unidade prisional após a saída.

O homem foi preso pela primeira vez em 15 de maio de 2017, por policiais do 35º BPM (Itaboraí), durante uma ocorrência envolvendo um veículo roubado no bairro Apolo II, em Itaboraí.

Na ocasião, segundo o registro policial, ele estava em um Renault Duster preto. Durante a abordagem, os agentes encontraram um revólver calibre 38, celulares e equipamentos de fisioterapia dentro do veículo. A vítima reconheceu o suspeito como autor do roubo, e o caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí).

Além da condenação pelo roubo, ele também foi condenado por um homicídio ocorrido em novembro de 2015, no bairro Jardim Marambaia. Segundo o processo, a vítima foi morta a tiros após uma discussão.

De acordo com a decisão judicial, o crime teria sido motivado por uma acusação de furto de celular envolvendo uma sobrinha do suspeito. O acusado teria chamado a vítima para conversar e, após uma discussão, teria agredido o homem com a ajuda de dois comparsas. Em seguida, foram efetuados disparos que provocaram a morte da vítima.

Ainda segundo o processo, o corpo foi levado para a Rua Arnóbio Almeida, também no Jardim Marambaia, e jogado em um valão, em uma tentativa de ocultar o cadáver.

A condenação pelo homicídio ocorreu em 2022, quando o acusado já estava preso pelo roubo cometido em 2017.