Niterói firma parceria com a Polícia Federal para construção de nova sede na cidade

O investimento aproximado de R$ 40 milhões reforça a estratégia municipal de combate especializado ao crime organizado e cooperação entre as forças de segurança - Foto: Divulgação

O investimento aproximado de R$ 40 milhões reforça a estratégia municipal de combate especializado ao crime organizado e cooperação entre as forças de segurança - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói assinou, nesta quarta-feira (26), um protocolo de intenções com a Polícia Federal para viabilizar a construção da nova sede da Delegacia Regional da instituição na cidade. Com financiamento do município, o projeto substituirá a atual estrutura, após 24 anos, na avenida Feliciano Sodré.

A nova sede regional da Polícia Federal terá uma estrutura moderna, com tecnologia avançada, melhores condições de trabalho para os policiais federais e capacidade para ampliar a eficiência das operações e o efetivo local. A delegacia tem abrangência regional sobre 14 municípios, cobrindo áreas da Região Metropolitana, Região dos Lagos e Região Serrana. O investimento aproximado de R$ 40 milhões reforça a estratégia municipal de combate especializado ao crime organizado e cooperação entre as forças de segurança.

Para o prefeito Rodrigo Neves, a iniciativa fortalece a proteção da população e consolida o papel do município na integração regional.

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"Assinamos o acordo de cooperação com a Polícia Federal para viabilizar a construção da nova sede regional da PF no Centro revitalizado de Niterói, com investimento da Prefeitura. A sede regional da Polícia Federal terá uma nova estrutura em Niterói, mais moderna, com tecnologia avançada e capacidade para ampliar a eficiência das operações. Esse investimento faz parte de uma estratégia que já vem modernizando a segurança pública da cidade, com mais tecnologia, inteligência, cooperação institucional e presença das forças nas ruas. Seguimos trabalhando para fazer de Niterói uma cidade cada vez mais segura, integrada e preparada para enfrentar os desafios da segurança pública”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

A iniciativa integra o plano de requalificação urbana da área central e visa modernizar a infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) do órgão, elevar a eficiência das operações e atrair um aumento no efetivo de policiais. Entre os equipamentos previstos, está também a implantação de um estande de tiro, que poderá ser utilizado de forma integrada pelas forças de segurança que atuam em Niterói, contribuindo para a capacitação, treinamento e aperfeiçoamento técnico dos profissionais.

O superintendente regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, delegado Fábio Galvão, ressaltou o marco histórico da parceria para o fortalecimento da corporação.

"Agradeço imensamente à Prefeitura de Niterói por esse empenho. Assinamos o protocolo de intenções e em breve formalizaremos o convênio para erguer uma nova delegacia moderna na cidade, 24 anos depois da nossa sede atual. Essa infraestrutura adequada e com TI avançada certamente vai elevar a autoestima dos nossos policiais, melhorar a eficiência das operações e propiciar o aumento do nosso efetivo local", pontuou Fábio Galvão.

O secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Felipe Ordacgy, destacou a importância da atuação conjunta além das divisas do município.

"Niterói investe em tecnologia, estrutura e, acima de tudo, na integração entre as forças de segurança. A instalação da nova sede da Polícia Federal no Centro atende ao objetivo do município de viabilizar um combate especializado à criminalidade que vai além das nossas divisas, gerando um impacto extremamente positivo para toda a sociedade niteroiense", afirmou Felipe Ordacgy.

Investimento em segurança - A iniciativa se soma às diversas ações desenvolvidas pelo município para aproximar Niterói das instituições federais e estaduais de segurança. Recentemente, a Prefeitura firmou um acordo de cooperação técnica com a capital fluminense para o compartilhamento de inteligência e dados no combate a crimes que cruzam a divisa das duas cidades.

Em parceria com o Governo do Estado e a Polícia Civil, a Prefeitura inaugurou a "Cidade da Polícia" que conta com três novas delegacias especializadas: a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).

O prefeito assinou, ainda, a renovação do convênio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) por mais dois anos, além da convocação de novos concursados da guarda municipal, atingindo um efetivo próximo a 1000 agentes.