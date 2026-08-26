Niterói recebe prefeitos e governadores de dez países em encontro sobre governança e desenvolvimento

Niterói recebe, nesta quarta-feira (26), prefeitos e governadores de dez países para o Diálogo Regional sobre Governança e Desenvolvimento. Promovido pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o encontro reúne lideranças e especialistas para discutir caminhos para fortalecer a capacidade dos governos locais e desenvolver soluções para os desafios dos territórios na América Latina e no Caribe.

Com o tema “A agenda territorial para a América Latina e o Caribe: governança, capacidades e soluções a partir do nível local”, a programação foi aberta nesta terça-feira com a participação do prefeito de Niterói e presidente da Rede Mercocidades, Rodrigo Neves; do vice-presidente corporativo de Programação Estratégica do CAF, Christian Asinelli; e do representante do PNUD no Brasil, Claudio Providas.

Na abertura, Rodrigo Neves destacou a importância da troca de experiências entre os governos e defendeu o planejamento de longo prazo, a gestão baseada em evidências e a capacidade de transformar projetos em políticas públicas. O prefeito lembrou que Niterói mantém uma parceria com o CAF há mais de dez anos, e adiantou que o município está em diálogo com o banco para um novo programa de cooperação, que inclui a construção de um Centro de Resiliência e Operações Inteligentes em Niterói.

“Cada um de nós tem muito a aprender e a trocar experiências. Encontros como este ajudam a fortalecer nossa capacidade de liderar os governos locais e regionais. Não precisamos inventar a roda. Precisamos aprender com as experiências uns dos outros. O que precisamos é de propósito, capacidade de planejar e de tirar os projetos do papel. Encontros como este são fundamentais para melhorar nossa capacidade de governança e viabilizar o financiamento ao desenvolvimento”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Como presidente da Mercocidades, Rodrigo Neves também reforçou a articulação de um acordo com o CAF para apoiar a governança e o financiamento ao desenvolvimento das cidades latino-americanas. A Rede Mercocidades reúne quase 500 cidades de 12 países da América Latina.

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Parceria com Niterói - Com apoio do CAF, Niterói implantou o Parque Orla de Piratininga (POP) Alfredo Sirkis, referência em soluções baseadas na natureza e resiliência climática. O projeto inclui os jardins filtrantes, que contribuem para a recuperação ambiental da Lagoa de Piratininga.

O vice-presidente corporativo de Programação Estratégica do CAF, Christian Asinelli, destacou a parceria com Niterói. Ele ressaltou que a relação construída ao longo dos anos permitiu transformar a cooperação institucional em projetos concretos e destacou que o CAF trabalha para dar continuidade à parceria com o município.

“Construímos confiança ao longo de muitos anos, e essa confiança se traduz em projetos que beneficiam a comunidade, que é para quem todos nós trabalhamos. Temos muito orgulho de ter financiado projetos importantes em Niterói, como os jardins filtrantes, que são um exemplo de soluções baseadas na natureza, e estamos trabalhando em um novo projeto para continuar fortalecendo essa parceria”, destacou Christian Asinelli.

O representante do PNUD no Brasil, Claudio Providas, destacou a experiência de Niterói no uso de dados, inteligência, inovação e planejamento na gestão pública. Desde 2024, a Prefeitura e o PNUD mantêm uma parceria voltada ao aprimoramento da governança e da gestão municipal, com foco em indicadores, evidências e planejamento de longo prazo.

“Não é coincidência que estejamos em Niterói. O município tem muito do que muitas cidades gostariam de ter: dados, inteligência, inovação e, sobretudo, um sistema de planejamento bastante avançado. É importante compartilhar não apenas o que funcionou, mas também o que não funcionou. A gente aprende muito também com os erros”, afirmou Claudio Providas.

Governos locais no centro do debate - A programação aborda temas como fortalecimento institucional, coordenação entre diferentes níveis de governo, articulação com o setor privado e a sociedade civil, avaliação de capacidades e financiamento. Durante a abertura, Claudio Providas explicou que o encontro está organizado em seis blocos temáticos e que a proposta é avançar na construção de recomendações concretas a partir das experiências compartilhadas pelos participantes.

Participaram da abertura do encontro o secretário executivo de Niterói, Felipe Peixoto; a secretária municipal de Planejamento, Elissa Rasma; o subsecretário de Relações Internacionais, Pedro Spadale; o representante do CAF no Brasil, Carlos Charme; o presidente da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), João Vitor Domingues; o intendente de Luján, na Argentina, Leonardo Boto; e a prefeita de Muisne e presidente da Associação de Municipalidades Equatorianas (AME), Yuri Colorado Márquez.