Homem é preso acusado de abusar de uma criança de 3 anos em São Gonçalo

Um homem acusado de abusar de uma criança de 3 anos, foi preso por policiais civis da 74ª DP (Alcântara), em São Gonçalo, nessa terça-feira (25). A Polícia Civil informou que o crime que iniciou a investigação aconteceu em 2013. Na madrugada em que ocorreu o crime, o acusado de 55 anos, estava próximo a casa que recebia uma confraternização. Em um momento de distração dos responsáveis, uma testemunha teria visto o homem com a menina no colo e cometendo o crime.

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Ainda de acordo com a testemunha, havia notado a criança chorando e ao checar se estava tudo bem, presenciou a cena da menina no colo do homem. Com isso, interviu imediatamente e retirou a menina do poder do acusado e colocou novamente no sofá. Conforme foi relatado, o homem aparentava estar embriagado no momento do abuso.

A mãe da menor foi informada do ocorrido pouco depois, por uma das testemunhas. Ao tomar ciência das acusações, familiares e populares iniciaram buscas contra o acusado, entrando em contato com a Polícia Militar, que encaminhou os envolvidos para a delegacia.