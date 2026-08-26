Flagrante: Homem é preso tentando vender motocicleta adulterada em São Gonçalo

Policiais civis da 75ª DP (Rio do Ouro) prenderam em flagrante, nessa terça-feira (25), um homem por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi localizado com uma motocicleta sem placa, com as numerações do chassi e do motor suprimidas, em Tribobó, São Gonçalo.

Os agentes receberam uma denúncia anônima informando que uma motocicleta de procedência criminosa seria negociada em um dos acessos à comunidade do Capote. Após diligências, a equipe localizou o veículo e realizou a abordagem.

Segundo as investigações, a motocicleta seria vendida por R$ 2 mil após negociação realizada por meio de um grupo de mensagens. O homem foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante.

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