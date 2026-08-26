Vem aí! 1ª edição da Festa Literária Popular (Flipo) em São Gonçalo: inscrições abertas

Evento será na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Evento será na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Quem gosta de escrever e tem uma história para contar já pode preparar o texto. O concurso literário “Palavra Viva: do Terreiro ao Livro” abre inscrições gratuitas nesta quarta-feira (26), em São Gonçalo, e recebe trabalhos até 30 de setembro de 2026. A iniciativa integra a programação da primeira edição da Festa Literária Popular (Flipo), que será realizada nos dias 13 e 14 de novembro, na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, em São Gonçalo.

O concurso é dividido em duas categorias de público. A modalidade Estudantes é destinada a alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados em escolas municipais, estaduais ou particulares de São Gonçalo. Já a categoria Geral é aberta a qualquer morador do município.

Os participantes poderão inscrever trabalhos nas categorias Poesia e Prosa, sendo que esta última contempla conto, crônica e redação. Os textos devem abordar temas relacionados a memória, oralidade, ancestralidade, cultura e território. Cada participante poderá inscrever uma única obra, com até duas laudas. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão formada por profissionais das áreas de literatura, educação e cultura, levando em consideração critérios como criatividade, originalidade e qualidade da escrita.

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40 textos serão publicados em coletânea

Ao final da seleção, 40 textos serão escolhidos para integrar uma coletânea da Flipo. Desse total, 20 serão de estudantes e 20 do público geral.

Entre os selecionados, os 12 melhores trabalhos receberão medalhas de ouro, prata ou bronze. Todos os autores que tiverem textos selecionados para a coletânea, sejam eles premiados ou não, receberão um exemplar da publicação, que será lançada durante a Flipo. A proposta amplia o espaço para que moradores de São Gonçalo registrem, por meio da literatura, histórias, memórias e experiências ligadas ao território e às diferentes formas de transmissão de saberes.

Por que “Palavra Viva: do Terreiro ao Livro”?

O nome do concurso também carrega um significado relacionado à memória e à ancestralidade. “Terreiro” é, historicamente, o espaço de culto de religiões de matriz africana, como candomblé e umbanda, que ainda são alvo de episódios de intolerância no país, conforme levantamentos de órgãos de direitos humanos e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

É a partir dessa origem que a organização do concurso reconhece e respeita o significado da palavra ao adotá-la no título da iniciativa. Ao mesmo tempo, “terreiro” também integra o vocabulário popular brasileiro como referência ao quintal ou espaço comum onde histórias, conhecimentos e experiências são compartilhados entre gerações.

É nesse sentido mais amplo que o concurso propõe a participação de moradores de diferentes origens e crenças, convidando todos a escrever sobre memória, ancestralidade, cultura e território, independentemente de credo ou religião.

Serviço

Concurso literário “Palavra Viva: do Terreiro ao Livro”

Programação: Flipo — Festa Literária Popular

Data do evento: 13 e 14 de novembro de 2026

Local: Quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, São Gonçalo/RJ

Inscrições: gratuitas, de 26 de agosto a 30 de setembro de 2026

Categorias de público:

Estudantes: alunos do Ensino Médio e da EJA matriculados em escolas municipais, estaduais e particulares de São Gonçalo;

Geral: qualquer morador de São Gonçalo.

Categorias de texto: Poesia e Prosa (conto, crônica e redação).

Limite: uma obra de até duas laudas por participante.

Seleção: 40 textos para a coletânea, sendo 20 de estudantes e 20 do público geral.

Premiação: os 12 melhores trabalhos receberão medalhas de ouro, prata ou bronze.

Coletânea: lançamento durante a FLIPO, com entrega de um exemplar a cada autor selecionado.