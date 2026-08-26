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Vem aí! 1ª edição da Festa Literária Popular (Flipo) em São Gonçalo: inscrições abertas

Concurso “Palavra Viva: do Terreiro ao Livro” recebe inscrições gratuitas a partir de 26 de agosto; iniciativa selecionará 40 textos para coletânea da primeira edição da Flipo

relogio min de leitura | Redação
Evento será na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, em São Gonçalo
Evento será na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, em São Gonçalo -

Quem gosta de escrever e tem uma história para contar já pode preparar o texto. O concurso literário “Palavra Viva: do Terreiro ao Livro” abre inscrições gratuitas nesta quarta-feira (26), em São Gonçalo, e recebe trabalhos até 30 de setembro de 2026. A iniciativa integra a programação da primeira edição da Festa Literária Popular (Flipo), que será realizada nos dias 13 e 14 de novembro, na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, em São Gonçalo.

O concurso é dividido em duas categorias de público. A modalidade Estudantes é destinada a alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados em escolas municipais, estaduais ou particulares de São Gonçalo. Já a categoria Geral é aberta a qualquer morador do município.

Os participantes poderão inscrever trabalhos nas categorias Poesia e Prosa, sendo que esta última contempla conto, crônica e redação. Os textos devem abordar temas relacionados a memória, oralidade, ancestralidade, cultura e território. Cada participante poderá inscrever uma única obra, com até duas laudas. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão formada por profissionais das áreas de literatura, educação e cultura, levando em consideração critérios como criatividade, originalidade e qualidade da escrita.

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40 textos serão publicados em coletânea

Ao final da seleção, 40 textos serão escolhidos para integrar uma coletânea da Flipo. Desse total, 20 serão de estudantes e 20 do público geral.

Entre os selecionados, os 12 melhores trabalhos receberão medalhas de ouro, prata ou bronze. Todos os autores que tiverem textos selecionados para a coletânea, sejam eles premiados ou não, receberão um exemplar da publicação, que será lançada durante a Flipo. A proposta amplia o espaço para que moradores de São Gonçalo registrem, por meio da literatura, histórias, memórias e experiências ligadas ao território e às diferentes formas de transmissão de saberes.

Por que “Palavra Viva: do Terreiro ao Livro”?

O nome do concurso também carrega um significado relacionado à memória e à ancestralidade. “Terreiro” é, historicamente, o espaço de culto de religiões de matriz africana, como candomblé e umbanda, que ainda são alvo de episódios de intolerância no país, conforme levantamentos de órgãos de direitos humanos e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

É a partir dessa origem que a organização do concurso reconhece e respeita o significado da palavra ao adotá-la no título da iniciativa. Ao mesmo tempo, “terreiro” também integra o vocabulário popular brasileiro como referência ao quintal ou espaço comum onde histórias, conhecimentos e experiências são compartilhados entre gerações.

É nesse sentido mais amplo que o concurso propõe a participação de moradores de diferentes origens e crenças, convidando todos a escrever sobre memória, ancestralidade, cultura e território, independentemente de credo ou religião.

Serviço

Concurso literário “Palavra Viva: do Terreiro ao Livro”

Programação: Flipo — Festa Literária Popular

Data do evento: 13 e 14 de novembro de 2026

Local: Quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, São Gonçalo/RJ

Inscrições: gratuitas, de 26 de agosto a 30 de setembro de 2026

Categorias de público:

Estudantes: alunos do Ensino Médio e da EJA matriculados em escolas municipais, estaduais e particulares de São Gonçalo;

Geral: qualquer morador de São Gonçalo.

Categorias de texto: Poesia e Prosa (conto, crônica e redação).

Limite: uma obra de até duas laudas por participante.

Seleção: 40 textos para a coletânea, sendo 20 de estudantes e 20 do público geral.

Premiação: os 12 melhores trabalhos receberão medalhas de ouro, prata ou bronze.

Coletânea: lançamento durante a FLIPO, com entrega de um exemplar a cada autor selecionado.

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