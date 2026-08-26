Estudantes de Niterói conquistam 1º e 2º lugares na Olimpíada Brasileira de Robótica

A Plataforma Digital Urbana (PUD) Santa Bárbara, equipamento da Prefeitura de Niterói vinculado à Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia e gerido pela Oficina do Parque, estreou com destaque na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). No domingo (23), em Maricá, as equipes PUD Araribots e PUD M4 conquistaram, respectivamente, o 1º e o 2º lugares na modalidade Resgate – Nível 1, em uma disputa que reuniu 44 equipes.

O resultado ganha ainda mais relevância por marcar a primeira participação das PUDs na competição. Ao todo, três equipes representaram as plataformas na modalidade, colocando em prática conhecimentos de programação, montagem e operação de robôs diante dos desafios propostos pela OBR.

As conquistas também foram marcadas pelo protagonismo feminino. A equipe PUD Araribots garantiu a primeira colocação, enquanto a PUD M4, formada em parceria com a Escola Municipal Rachide, ficou em segundo lugar.

Durante a disputa, os estudantes precisaram aplicar conhecimentos de tecnologia, programação e robótica, ao mesmo tempo em que desenvolveram habilidades como trabalho em equipe, criatividade, raciocínio lógico e resolução de problemas.

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Participação continua em setembro - A participação das PUDs na Olimpíada Brasileira de Robótica terá continuidade em setembro. No dia 6, a única equipe inscrita na modalidade Resgate – Nível 2 participa da primeira etapa da competição, em Cabo Frio.

Já as equipes premiadas na etapa de Maricá retornam à disputa no dia 20 de setembro, em Volta Redonda, dando sequência à participação na OBR e em busca de novos resultados.

O desempenho na etapa regional da OBR coroa meses de dedicação e preparação dos estudantes e marca uma estreia de destaque da PUD Santa Bárbara na Olimpíada Brasileira de Robótica. O resultado também reforça a importância da educação tecnológica e das experiências práticas para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades dos alunos.