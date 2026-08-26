PM resgata homem de tentativa de homicídio em Niterói

O caso ocorreu na Favela do Sabão, em São Domingos, no Centro de Niterói - Foto: Reprodução - Google Maps

O caso ocorreu na Favela do Sabão, em São Domingos, no Centro de Niterói - Foto: Reprodução - Google Maps

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) resgataram um homem durante uma tentativa de homicídio na Favela do Sabão, em São Domingos, no Centro de Niterói. A vítima foi encontrada com as mãos amarradas com fita adesiva e presa pelo pescoço. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (25).

De acordo com a corporação, os militares realizavam patrulhamento na área quando foram informados sobre uma tentativa de homicídio na Rua Três, no interior da comunidade. O homem estava sob o domínio de criminosos armados.

Leia também:

Fecomércio: Prêmio Visão Consciente entra na reta final de inscrições



Del Valle confirma favoritismo, elimina Tolima e será adversário do Flamengo na Libertadores



Com a chegada da polícia, os criminosos fugiram a pé. Os militares localizaram a vítima caída, porém, consciente, apesar de ferimentos na cabeça e no pescoço, além das mãos presas, das vestimentas rasgadas e do corpo ensanguentado.

Os Bombeiros foram acionados por volta das 9h45. As equipes prestaram atendimento e levaram a vítima para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. No entanto, não há informações sobre seu estado de saúde. Também não foi divulgada a identificação do homem.

Até o momento, não há informações sobre prisão dos criminosos responsáveis pela tentativa de homicídio. O caso está sendo investigado pela 76ª DP (Centro).