Del Valle confirma favoritismo, elimina Tolima e será adversário do Flamengo na Libertadores
Rubro-Negro vai mandar o primeiro jogo e decidir o confronto no Equador
O Independiente del Valle está nas quartas de final da Copa Libertadores e será o adversário do Flamengo na próxima fase. O time equatoriano confirmou a vantagem construída no jogo de ida, venceu o Deportes Tolima por 3 a 1, nesta terça-feira (25), no Estádio Banco Guayaquil, e fechou a série das oitavas com 4 a 1 no placar agregado.
A classificação começou a ser construída ainda na Colômbia. Na partida de ida, disputada no dia 18, o Del Valle venceu o Tolima por 1 a 0, com gol de Aarón Rodríguez, e levou para o Equador a vantagem que lhe permitia avançar com um empate.
Diante de sua torcida, porém, o time equatoriano não se limitou a administrar o resultado. O Del Valle abriu o placar no segundo tempo com Daykol Romero, ampliou com Carlos González, artilheiro da equipe na competição e, nos acréscimos, definiu com Perello. O Tolima ainda descontou com Junior Hernández, mas não conseguiu buscar a reação.
Com o resultado, o Del Valle chega às quartas de final depois de uma boa campanha. O clube terminou a fase de grupos na liderança do Grupo H, com 13 pontos.
A classificação equatoriana completa o chaveamento do Flamengo nas quartas de final. O Rubro-Negro havia garantido sua vaga ao eliminar o Cruzeiro. Depois do empate por 1 a 1 no Mineirão, a equipe carioca venceu por 2 a 1 no Maracanã e avançou.
Agora, o Flamengo terá pela frente um adversário que conhece bem. O Del Valle lidera a Liga Pro e atravessa uma excelente fase: antes do duelo contra o Tolima, havia vencido seus últimos 11 jogos pelo campeonato nacional.
As partidas das quartas de final estão previstas para setembro. Até o momento, no entanto, os dias e horários não foram definidos.