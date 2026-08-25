Homem é preso e menores são apreendidos na Favela da Linha, em Niterói

Ação foi realizada após denúncias sobre a presença de homens do tráfico na região - Foto: Divulgação

Ação foi realizada após denúncias sobre a presença de homens do tráfico na região - Foto: Divulgação

Um homem foi preso e dois menores apreendidos após uma ação do 12º BPM (Niterói), na tarde desta terça-feira (25), na Comunidade da Linha, em Niterói. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve início durante patrulhamento, após informações sobre a presença de homens armados envolvidos com o tráfico de drogas na região.

De acordo com a polícia, as equipes foram até a localidade para verificar as informações. Na chegada dos agentes, diversos indivíduos teriam fugido ao perceber a presença da polícia. Três suspeitos foram alcançados e detidos, entre eles dois menores de idade.

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Durante as buscas, os policiais localizaram um revólver, dois carregadores de pistola, um rádio transmissor e drogas.

Os três suspeitos, dois de 16 anos e um de 25, foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a delegacia da área.