Polícia Civil prende homem por abusar sexualmente da própria filha na Baixada

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti prenderam, nesta terça-feira (25), um homem condenado por abusar sexualmente da própria filha. As investigações apontaram que a vítima era submetida à violência no momento em que se arrumava para ir à escola e era obrigada a assistir a filmes pornográficos com o abusador. Ele foi localizado no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com as apurações, os crimes ocorreram quando a vítima tinha entre 6 e 11 anos de idade. A mãe da menina, que também sofria agressões recorrentes do homem, relatou que a filha apresentava crises de ansiedade e, posteriormente, revelou os abusos. Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão condenatória pelo crime de estupro de vulnerável.

A ação é parte da Operação Mulher Segura, iniciativa integrada de combate à violência contra a mulher. Durante o segundo semestre de 2026, são realizadas diligências voltadas à prevenção, investigação e repressão de crimes de gênero. As ações são coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), com atuação da Polícia Civil, por meio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), e da Polícia Militar. Até o momento, as forças de segurança já capturaram mais de 600 criminosos.

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