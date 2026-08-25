Polícia Civil prende homem por abusar sexualmente da própria filha na Baixada
Ele foi localizado no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense
Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti prenderam, nesta terça-feira (25), um homem condenado por abusar sexualmente da própria filha. As investigações apontaram que a vítima era submetida à violência no momento em que se arrumava para ir à escola e era obrigada a assistir a filmes pornográficos com o abusador. Ele foi localizado no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.
De acordo com as apurações, os crimes ocorreram quando a vítima tinha entre 6 e 11 anos de idade. A mãe da menina, que também sofria agressões recorrentes do homem, relatou que a filha apresentava crises de ansiedade e, posteriormente, revelou os abusos. Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão condenatória pelo crime de estupro de vulnerável.
A ação é parte da Operação Mulher Segura, iniciativa integrada de combate à violência contra a mulher. Durante o segundo semestre de 2026, são realizadas diligências voltadas à prevenção, investigação e repressão de crimes de gênero. As ações são coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), com atuação da Polícia Civil, por meio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), e da Polícia Militar. Até o momento, as forças de segurança já capturaram mais de 600 criminosos.
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