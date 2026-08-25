Polícia Civil prende dupla transportando mais de 2.500 litros de matéria-prima para fabricação de loló

Policiais civis da 25ª DP (Engenho Novo) prenderam, nessa segunda-feira (24), dois criminosos responsáveis pelo transporte de mais de 2.500 litros de matéria-prima utilizada na fabricação de “loló”. A prisão ocorreu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após um trabalho de inteligência e monitoramento realizado pela unidade. A dupla foi flagrada durante a transferência da carga e acabou presa em flagrante.

De acordo com as investigações, os criminosos integram uma quadrilha envolvida no tráfico interestadual de produtos químicos utilizados na produção de entorpecentes. Os materiais são posteriormente destinados a facções criminosas que atuam no estado do Rio de Janeiro. Após trabalhos de inteligência, os agentes identificaram que uma nova remessa seria entregue nesta segunda-feira e passaram a monitorar a operação.

Leia também:

Auxílio Reconstrução 2026 não existe; mensagem que circula no WhatsApp é golpe

Encceja 2026: confira o prazo para solicitar reaplicação





Conforme apurado, os criminosos contrataram uma transportadora, em Duque de Caxias, para levar de São Paulo para o Rio de Janeiro nove tambores, com aproximadamente 280 litros cada, de cloreto de metileno. O produto é utilizado na fabricação da droga conhecida como “loló”. Durante o monitoramento, os policiais identificaram um carro ocupado pelos dois investigados, que aguardavam a chegada do caminhão para direcionar a carga a outro endereço.

Ao perceberem a aproximação dos agentes, um dos criminosos tentou fugir, mas foi capturado. Todo o material foi apreendido e a dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo a unidade, na última terça-feira (18), outros dois integrantes do esquema já haviam sido presos pela 25ª DP. Na ocasião, foram apreendidos 280 litros do mesmo produto.