Guarda Municipal apreende arma falsa na Praça do Rink, em Niterói

Com o apoio da Coordenadoria de Ações Táticas (CAT) da Guarda Municipal, o homem foi conduzido com o material apreendido para a 76ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação

Com o apoio da Coordenadoria de Ações Táticas (CAT) da Guarda Municipal, o homem foi conduzido com o material apreendido para a 76ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação

Uma equipe da Coordenadoria de Apoio ao Serviço Social (CASS), da Guarda Municipal de Niterói, realizava uma ação de zeladoria, nessa segunda-feira (24), na região da Praça do Rink, no Centro, quando desconfiou que um grupo utilizava entorpecentes. Durante a revista, a equipe encontrou, dentro da bolsa de um homem, uma pistola falsa preta (simulacro).

Com o apoio da Coordenadoria de Ações Táticas (CAT) da Guarda Municipal, o homem foi conduzido com o material apreendido para a 76ª Delegacia de Polícia (Centro).

O apoio da Coordenadoria de Ações Táticas integra o reforço do patrulhamento ostensivo da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), com equipes atuando em suporte às ações de zeladoria, ordenamento urbano e atendimento social realizadas em diferentes pontos da cidade.

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