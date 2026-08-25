Preso suspeito de usar corridas falsas para assaltar motoristas de aplicativo

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) prenderam, na última segunda-feira (24), um homem apontado como um dos principais assaltantes de motoristas de aplicativo das Zonas Sudoeste e Oeste do Rio. O criminoso se passava por passageiro e praticava os roubos nos bairros do Recreio dos Bandeirantes e de Jacarepaguá. Ele foi capturado na mesma região.

De acordo com as investigações, o preso utilizava uma conta cadastrada em nome de uma mulher para solicitar corridas e atrair as vítimas. Ao chegar ao local indicado para o embarque, o criminoso e outros comparsas abordavam os motoristas. Por meio de violência e ameaças com arma de fogo, eles obrigavam as vítimas a realizar saques e transferências via PIX para contas utilizadas pelo bando. Ainda durante o crime, os condutores dos automóveis eram feitos reféns no interior dos veículos, enquanto os roubadores praticavam assaltos contra pessoas em pontos de ônibus da região.

Leia também:

Brigas envolvendo agentes de segurança deixaram 194 pessoas baleadas na Região Metropolitana do Rio nos últimos 10 anos

Apontado como integrante do tráfico morre após confronto com PM no Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo





Segundo os agentes, o preso possui 13 anotações criminais, incluindo registros pelos crimes de extorsão com restrição temporária da liberdade e roubo no interior de coletivo.