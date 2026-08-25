Polícias Civil e Militar realizam operação contra narcotraficantes do TCP no Complexo de Israel

As Polícias Civil e Militar realizam, nesta terça-feira (25), uma operação contra narcotraficantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) que atuam no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio. A ação é resultado de investigações conduzidas pela 38ª DP (Brás de Pina) e tem como objetivo cumprir dezenas de mandados de prisão contra criminosos envolvidos em diferentes delitos. As diligências ocorrem nas comunidades Cinco Bocas, Pica-Pau, Cidade Alta, Parada de Lucas e Vigário Geral.

A investigação reúne informações de diferentes ocorrências e alvos identificados ao longo de meses de trabalho de inteligência. Os policiais realizaram análise de dados, cruzamento de informações, diligências de campo e coleta de provas documentais e testemunhais, permitindo identificar a atuação de diversos integrantes da organização criminosa, bem como a participação de cada um nos crimes investigados. O trabalho de inteligência foi fundamental para mapear a estrutura e a dinâmica de atuação dos criminosos na região e subsidiar as medidas judiciais.

A operação mobiliza equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Pela PM, participam agentes do Comando de Operações Especiais (COE), do 1º Comando de Policiamento de Área (1º CPA), do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM).

A atuação integrada demonstra a união das forças de segurança no enfrentamento às organizações criminosas e na repressão qualificada ao tráfico de drogas e aos demais crimes praticados por integrantes do TCP. A ação busca atingir diretamente a estrutura criminosa, retirar das ruas seus integrantes e enfraquecer a atuação da facção na região.

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