Vereador de Tanguá, Sandrinho do Som, é assassinado a tiros no Centro do município

Sandrinho Oficina do Som foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (20) - Foto: Reprodução

Sandrinho Oficina do Som foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (20) - Foto: Reprodução

O assassinato do vereador de Tanguá, Alexsandro Gusmão Duarte, o ‘Sandrinho Oficina do Som’, de 45 anos, está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). O político foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (20), no Centro do município, localizado no Leste Fluminense.

As primeiras informações são de que o parlamentar teria ido a um estabelecimento para beber junto com amigos, quando foi surpreendido pelos atiradores. O veículo teria estacionado no local, e os ocupantes dispararam diversas vezes contra Sandrinho do Som.

O veículo teria estacionado no local, e os ocupantes dispararam diversas vezes contra Sandrinho do Som | Foto: Reprodução

Leia também:

Operador financeiro do Comando Vermelho é preso enquanto malhava no Rio



Como participar do leilão online das Casas Bahia? Veja o passo a passo



O parlamentar chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital em Rio Bonito, porém, ele não resistiu aos ferimentos.

A execução teria contato com a participação de três pessoas. Além do vereador, o irmão dele também foi baleado e ferido na perna, e por isso segue internado no Hospital Regional Darcy Vargas.

Policiais da Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), foram ao local do assassinato e realizaram a perícia. Ainda não há informações de suspeitos ligados ao caso.

Nas eleições de 2024, Sandrinho foi o segundo vereador mais votado no município de Tanguá, com 710 votos, pelo Partido Progressistas (PP). Ele estava no primeiro mandato.

Um luto de três dias foi decretado pela Câmara Municipal de Tanguá, no âmbito do Legislativo. Dessa forma, não terá expediente nesta sexta-feira (21), na Câmara. Através de nota, o presidente se solidarizou com o s familiares, amigos, colegas parlamentares e servidores pelo falecimento de Sandrinho.

Creca de uma semana antes do assassinato, o parlamentar havia feito um pronunciamento na tribuna em que afirmo estar sendo alvo de “perseguições políticas”. Na época, Sandrinho ligou as perseguições às suas ações sociais realizadas em seu mandato.