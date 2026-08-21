Operador financeiro do Comando Vermelho é preso enquanto malhava no Rio

Policiais civis da 44ª DP (Inhaúma) prenderam, nesta quinta-feira (20), Guilherme Moura da Silva, apontado como operador financeiro e braço direito de Jonas Souza Gonçalves Júnior, conhecido como “Batman”, líder do Comando Vermelho no Mato Grosso. O criminoso foi localizado e capturado enquanto estava em uma academia, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio, nas proximidades do Complexo do Alemão.

A prisão foi resultado do cruzamento de informações entre os setores de inteligência da 44ª DP e da Polícia Civil de Mato Grosso. Segundo as investigações, Guilherme exercia uma posição estratégica na estrutura criminosa e atuava diretamente na movimentação financeira da organização.

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De acordo com os agentes, ele encontrava-se escondido no Complexo do Alemão, enquanto desempenhava as funções no seu estado de origem. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Mato Grosso.