Operador financeiro do Comando Vermelho é preso enquanto malhava no Rio
Homem apontado como braço direito de líder da facção em Mato Grosso estava escondido no Complexo do Alemão
Policiais civis da 44ª DP (Inhaúma) prenderam, nesta quinta-feira (20), Guilherme Moura da Silva, apontado como operador financeiro e braço direito de Jonas Souza Gonçalves Júnior, conhecido como “Batman”, líder do Comando Vermelho no Mato Grosso. O criminoso foi localizado e capturado enquanto estava em uma academia, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio, nas proximidades do Complexo do Alemão.
A prisão foi resultado do cruzamento de informações entre os setores de inteligência da 44ª DP e da Polícia Civil de Mato Grosso. Segundo as investigações, Guilherme exercia uma posição estratégica na estrutura criminosa e atuava diretamente na movimentação financeira da organização.
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De acordo com os agentes, ele encontrava-se escondido no Complexo do Alemão, enquanto desempenhava as funções no seu estado de origem. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Mato Grosso.