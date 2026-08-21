Como participar do leilão online das Casas Bahia? Veja o passo a passo

O segundo leilão de produtos das Casas Bahia está marcado para 25 de agosto, às 10h30 - Foto: Divulgação

O segundo leilão de produtos das Casas Bahia está marcado para 25 de agosto, às 10h30 - Foto: Divulgação

A Casas Bahia colocou à venda notebooks, smartphones e eletrodomésticos em dois leilões na plataforma Kwara, poucos dias depois de o grupo protocolar pedido de recuperação judicial.

O segundo leilão de produtos das Casas Bahia está marcado para 25 de agosto, às 10h30, com 151 lotes disponíveis. Entre os itens estão cafeteiras superautomáticas, fogões de cinco bocas, lavadoras e refrigeradores.

Além do valor oferecido no lance, o comprador deve considerar taxas obrigatórias que elevam o custo final da aquisição. Sobre o valor do arremate são cobrados 5% de comissão do leiloeiro e 15% de despesas administrativas, totalizando um acréscimo de 20%, sem incluir os custos de frete e retirada.

Na prática, um lote arrematado por R$ 1.000 terá custo de R$ 1.200, antes das despesas de transporte. Já um lance de R$ 305 resultará em um desembolso de R$ 366.

O pagamento deve ser feito por Pix, em até um dia útil após a aprovação do lance vencedor. A vendedora, por sua vez, tem até cinco dias úteis para confirmar o arremate. Isso significa que o maior lance não garante, por si só, a concretização da compra, já que a venda ainda depende da confirmação da vendedora.

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Produtos são vendidos no estado em que se encontram

Os bens são comercializados no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito à troca. Os produtos podem apresentar avarias, ausência de peças ou até mesmo estar em condição de sucata.

A nota fiscal será emitida com natureza de venda de sucata, independentemente do estado de conservação do produto. Por isso, é importante que o interessado verifique cuidadosamente as condições do lote antes de realizar qualquer lance.

A retirada dos produtos é feita exclusivamente em Jundiaí, no interior de São Paulo, mediante agendamento prévio. Os custos de retirada ficam por conta do arrematante. Quem não efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido fica sujeito a multa de 5% mais 30% sobre o valor do arremate.

Os leilões acontecem após o Grupo Casas Bahia protocolar pedido de recuperação judicial no Foro Central Cível de São Paulo. O processo envolve aproximadamente R$ 17,3 bilhões em dívidas.

No segundo trimestre de 2026, a companhia registrou prejuízo de R$ 10,1 bilhões. Durante o processo de reestruturação, o grupo também fechou quase 300 lojas e reduziu aproximadamente 3 mil postos de trabalho.

Apesar do contexto, não há confirmação de que os lotes colocados no leilão sejam provenientes das unidades fechadas durante a reestruturação.

Resumo do passo a passo:

Acesse a plataforma do leilão;

Faça seu cadastro;

Leia o edital e as condições de venda;

Consulte os lotes disponíveis e verifique o estado dos produtos;

Escolha o lote e faça seu lance;

Aguarde a aprovação da vendedora;

Se o lance for confirmado, faça o pagamento via Pix no prazo de um dia útil;

Agende a retirada em Jundiaí e providencie o transporte.