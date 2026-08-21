Botafogo vence Cienciano, mas não consegue milagre e é eliminado da Sul-Americana

Arthur Cabral foi cobrado pela torcida no fim da partida e chegou a ser xingado - Foto: Botafogo/Vitor Silva

Arthur Cabral foi cobrado pela torcida no fim da partida e chegou a ser xingado - Foto: Botafogo/Vitor Silva

O Botafogo venceu o Cienciano por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (20), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, mas não conseguiu reverter a enorme desvantagem construída no jogo de ida e foi eliminado nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O resultado no Rio não foi suficiente porque o Alvinegro havia sido goleado por 6 a 1 pelo time peruano na primeira partida, disputada em Cusco. Para avançar diretamente às quartas de final, o Botafogo precisava vencer por seis gols de diferença. Uma vitória por cinco levaria a decisão para os pênaltis.

Precisando de uma atuação histórica, o Botafogo partiu para cima desde o início. A equipe buscou acelerar as jogadas ofensivas e pressionou o Cienciano em seu campo.

O gol saiu aos sete minutos. Danilo Pereira aproveitou a oportunidade e colocou o Botafogo em vantagem, reacendendo a esperança da torcida que compareceu ao Nilton Santos.

O Alvinegro continuou buscando o ataque e chegou a balançar as redes novamente, mas teve um gol anulado. A equipe também teve uma cobrança de pênalti desmarcada durante a partida, em uma noite na qual criou oportunidades, mas não conseguiu transformar a pressão em uma goleada capaz de mudar o destino do confronto.

Com a eliminação continental, o Botafogo agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ocupa a 11ª posição, com 30 pontos, e terá o Athletico-PR como próximo adversário.