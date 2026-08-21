Agenda cultural: veja a programação cultural em São Gonçalo e região no fim de semana
A programação conta com teatro, literatura, música, humor, atrações para as crianças, samba, pagode e muito mais
O final de semana promete com diversas programações culturais, em São Gonçalo, Niterói, Maricá e Araruama. As principais atividades são para crianças, com peças teatrais, mas os adultos também podem aproveitar os dias de descanso em feiras culturais.
Confira a Agenda Cultural OSG, para o fim de semana.
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São Gonçalo
No próximo domingo (23), crianças e adultos vão poder se divertir em diferentes atividades culturais. O palco do Teatro Municipal recebe a história de “A Princesa e o Sapo”, às 19h, com classificação livre. Os ingressos podem ser adquiridos no site: https://www.sympla.com.br/evento/a-princesa-e-o-sapo-em-sao-goncalo/3533966.
Os amantes de literatura têm encontro marcado na Biblioteca Sesc São Gonçalo neste sábado, às dez da manhã. O segundo encontro do Clube Sesc do Livro vai debater a obra “Histórias de leves enganos e parecenças”, de Conceição Evaristo. A mediação é com a escritora Kelly de Maria. O encontro é gratuito.
E no domingo, dia 23, às 16h, o Sesc São Gonçalo recebe o espetáculo musical infantil “Carambolas nas Nuvens”, do grupo As Carambolas. O show mistura música popular brasileira, cultura latino-americana e referências africanas com teatro, dança, circo e contação de histórias. A sessão de estreia terá acessibilidade em Libras e a classificação é livre.
Para quem gosta de gastronomia, ao som de samba e pagode, a melhor opção é no Centro de Tradições Nordestina, que abre as portas em mais um domingo para o “Samba da Feira de Neves”. O evento tem início às 13h com entrada gratuita.
Niterói
Desta quinta-feira (20) até domingo (23), o Mercado Municipal de Niterói recebe o Festival de Boteco. A programação começa às quatro da tarde e tem Roda de Samba do Celeiro e DJ, nesta quinta-feira.
No sábado (22), terá apresentação do Pagode do Markola, Nosso Samba, Bem Demais e Intimistas, além dos DJs. E no domingo, Roda de Samba do Ivanzinho, Samba da Capela e Pagode do Pallito.
O evento tem entrada gratuita e a organização sugere a doação de 1 quilo de alimento não perecível.
Também haverá a estreia da banda Geriatricus, neste sábado (22). O evento acontece na AABB São Francisco, a partir das quatro da tarde, e reúne rock, humor, DJs e uma ação solidária.
O show da Geriatricus está marcado para as 9 e para fechar a noite, às dez e meia tem Baile Anos 80 com DJ Amorim. O ingresso é solidário com a doação de 1 quilo de alimento não perecível.
Maricá
No sábado (22), a cidade realiza uma festa alusiva ao Dia da Mulher Maricaense. O evento será na Praça Orlando de Barros Pimentel, com programação cultural, feira de artesanato e gastronomia, entre às 14h e 21h com entrada franca.
Durante os festejos, haverá apresentação de turmas de dança e canto financiadas pelo governo maricaense. Também haverá a entrega de certificados de qualificação profissional, além de um desfile temático e apresentações artísticas de dublagem e dança cigana. Para encerrar o dia com chave de ouro, haverá o show da cantora Vitórya Telles.
Araruama
O Passaporte Cultural promove encontro gratuito dos moradores de Araruama com atrações do Rio de Janeiro, e irá levar a população para assistir ao Circo Vostok, neste sábado (22), às 16h30.
As inscrições para o passeio são gratuitas e devem ser realizadas de forma presencial na Casa de Cultura, no Centro de Araruama. O ônibus que fará o transporte até o Rio de Janeiro, sairá às 12h da Secretaria Municipal de Cultura.
*Sob supervisão de Cyntia Fonseca