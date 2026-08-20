Três são presos e fuzil é apreendido durante ação contra o tráfico em Niterói

Arma de guerra foi localizada em uma área de mata na comunidade - Foto: Divulgação

Arma de guerra foi localizada em uma área de mata na comunidade - Foto: Divulgação

Três suspeitos foram presos e um fuzil foi apreendido durante uma ação contra o tráfico de drogas na Comunidade Boa Esperança, em Itaipu, Niterói, nesta quinta-feira (20). A operação foi realizada pela Equipe Reservada (P2) do 12ºBPM (Niterói).

Durante a ação, os agentes encontraram cinco pessoas em uma das escadarias da comunidade. Um homem foi preso com um rádio comunicador. Pouco depois, outros dois suspeitos foram localizados em uma segunda escadaria, onde também foram encontrados dois rádios e uma mochila com drogas.

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Dois outros homens que estavam no local conseguiram fugir em direção a uma área de mata. Durante as buscas, os policiais encontraram um fuzil Colt calibre 5.56 com a numeração raspada.

Além da arma, foram apreendidos 150 pedras de crack, 110 invólucros de maconha, 78 pinos de cocaína, 30 trouxinhas de crumble (maconha concentrada) e uma bola de skank.

A polícia também recolheu três rádios comunicadores, um celular e duas balanças de precisão.

Os três presos e todo o material apreendido foram levados para a 81ª DP (Itaipu), onde o caso foi registrado.

Entre os detidos está um homem conhecido como "Olho de Gato", que, segundo a Polícia Militar, é apontado como responsável pelo tráfico na comunidade. Ele possui duas anotações anteriores por tráfico de drogas, de acordo com a corporação.